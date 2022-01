Indre-et-Loire : bientôt une plage panoramique à Amboise, et des œuvres artistiques tout au long de la Loire

Une passerelle en bois long d'une centaine de mètres verra le jour fin 2022 à Amboise, sur la plage de Nazelles-Négron. Un projet qui s'inscrit dans un cadre plus large d'attractivité du fleuve, porté par le Département d'Indre-et-Loire et la Région.

Les photographes amateurs et autres flâneurs connaissent particulièrement bien ce point qui offre une vue d'ensemble sur Amboise, son château et la Loire : il s'agit de la "plage" de Nazelles-Négron. Une plage qui sera équipée, d'ici fin 2022, d'une passerelle en bois, longue d'une centaine de mètres. Légèrement surélevée, elle offrira un panorama aux passants. "Je vois ça un peu comme au bord de mer, un ponton en bois, où on pourra se poser tranquillement, s'asseoir, flâner, prendre son temps, prendre du bonheur et du plaisir à observer ce dernier fleuve sauvage d'Europe" imagine Richard Chatellier, le maire de Nazelles-Négron.

Ce projet, d'un coût légèrement inférieur à un demi-million d'euros, sera financé par le Département d'Indre-et-Loire et la Région Centre-Val de Loire. Il s'inscrit dans un cadre plus large - le concours "fenêtres sur Loire" - qui vise à rendre plus attractif le fleuve royal en Touraine. "Aujourd'hui, lorsqu'on sillonne l'axe ligérien, le regard peut se poser mais sans qu'on approche le fleuve" constate Sophie Coulon, directrice de l'attractivité des territoires au Département, "donc l'idée c'était qu'on puisse offrir des haltes sur différents lieux et que cette approche soit la plus respectueuse de l'environnement". Cinq autres projets verront le jour sous forme d'œuvres artistiques sur l'île de la Métairie à la Ville-aux-Dames, à Mosnes, Villandry et Candes-St-Martin, pour un budget global d'un million d'euros.