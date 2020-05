Indre-et-Loire : "C'est un travail absolument énorme", un maire raconte son quotidien pendant le confinement

Ils sont 273 sur le pont en Indre-et-Loire depuis le début de la crise sanitaire, sans compter leurs adjoints, les maires sont assaillis de questions, d’interrogations, de la part de leurs administrés. Ce déconfinement est aussi l'occasion de se demander comment ils vont ? Est-ce que la charge qu’on leur demande depuis le 15 mars n’est pas trop lourde ?

C’est un travail à temps complet selon le maire de Ligueil, Michel Guignaudeau. "Nous avons tous été candidat aux municipales. Il nous faut assumer, et nous l’avons fait” explique ce maire du lochois.

"C'est un travail absolument énorme" poursuit-il. "Je me commence à travailler le matin à 7h30 et je termine le soir quand j'ai traité toutes les questions, je n'ai pas d'heure. J'ai une demi heure pour casser la croûte, et c'est tout !" raconte Michel Guignaudeau.

200 appels par jour en moyenne à la mairie de Ligueil

"Il y a une permanence constante à la mairie avec aussi une veille téléphonique installée depuis le début du confinement et qui traite une quantité impressionnante de communications téléphoniques de toutes sortes, en moyenne 200 appels par jour. On a eu des pointes à 300 appels dans la journée !" s'exclame le maire.

Nous sommes la priorité de proximité dont ils ont besoin

"Il ne s'agit pas forcément de problèmes de la crise mais les gens nous interroge parce qu'il considère encore, et c'est tant mieux, que nous sommes la priorité de proximité dont ils ont besoin" se réjouit-il.