Indre-et-Loire : Jean Castex a-t-il contaminé les élus locaux lors de son passage au Clos-Lucé?

De passage à Rochecorbon et Amboise il y a trois jours, le premier ministre Jean Castex a été déclaré positif au Covid-19 hier en fin de soirée. Les cent personnes présentes lors du rassemblement ont donc reçu un mail de la préfecture lundi 23 novembre un peu avant minuit pour se faire tester. "Vous êtes susceptibles d'être cas contact. Il vous est recommandé d'effectuer rapidement un premier test puis un second sept jours après le contact avec le Premier ministre".

Une centaine de personnes cas contacts

Parmi les personnes présentes, on retrouve : le président de la Région François Bonneau, le président du département d'Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier, les députés Daniel Labaronne et Sophie Métadier, les sénateurs Serge Babary et Pierre Louault, le maire d'Amboise Thierry Boutard et la préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus. Certains d'entre eux ont notamment déjeuné avec le premier ministre dans un restaurant à Amboise. Tous sont aujourd'hui considérés comme cas contact.

Un relâchement lors du pot de départ du Premier Ministre

Le député Daniel Labaronne a lui effectué le test dès ce mardi matin, test qui s'est avéré négatif. Mais pour lui pas question de prendre de risque au vu de la situation épidémique. "Samedi dernier les gestes barrières ont été respectés, malgré un relâchement au moment du pot de départ du premier ministre. À ce moment-là, nous n'avions plus les masques, c'est là où le risque de contamination a sous doute été le plus important".