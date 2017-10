Indre-et-Loire : cérémonie commémorative à la mémoire des 15 résistants exécutés au camp du Ruchard

C'est un événement qui a profondément marqué la Touraine : il y a 75 ans l'occupant allemand exécutait des résistants pour la première fois en Touraine, au camp du Ruchard à Avon-les-Roches.

Pour se souvenir de ces hommes et de cette triste page de notre histoire, les membre du comité de la stèle du camp du Ruchard et ceux du comité de patronage organisent une cérémonie commémorative ce samedi à 15h en présence notamment du préfet. Un peu avant il y aura un dépôt de fleurs dans l'intimité des familles de ces fusillés du Ruchard comme on les appelle.

Ils étaient quinze. Quinze hommes dont les noms figurent sur une petite stèle blanche au camp du Ruchard. à l'endroit même où ils ont été fusillés en 1942. Certains en mai, d'autres en octobre. Il s'agit de jeunes hommes communistes arrêtés par les allemands pour s'être élevés contre l'occupant. Certains en distribuant des tracts, d'autres en inscrivant des slogans anti-nazis sur les murs de Touraine.

Lors de la première exécution en mai, 8 d'entre eux arrivent en camion, prisonniers. Ils sont fusillés, puis le véhicule repart avec leurs dépouilles empilées à l'arrière sous les regards horrifiés de nombreux témoins. Ces exécutions révoltent la population et vont finalement se retourner contre l'occupant. Puisqu'en voulant faire des exemples, le régime nazi contribue ainsi à nourrir la résistance qui va par la suite se structurer en Touraine.