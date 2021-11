Indre-et-Loire : ces restaurateurs qui ont accepté l'offre d'Axa, "cinq fois inférieure aux pertes"

Contraints d'accepter la proposition d'Axa. Une poignée de restaurateurs d'Indre-et-Loire ont signé l'offre amiable de l'assureur, après des mois de conflit concernant l'absence de prise en charge des pertes durant les confinements. Cette semaine, Axa a assuré que "80% des restaurateurs" français concernés par cette offre avaient accepté d'engager une discussion.

à lire aussi Indre-et-Loire : une première victoire pour les restaurateurs dans le combat judiciaire qui les oppose à Axa

C'était soit ça, soit la liquidation - Me Hasnaoui Dufrenne, avocat

Pour maître Hasnaoui-Dufrenne, qui défend une quinzaine de restaurateurs en région Centre-Val de Loire - certains en Indre-et-Loire -, cette solution à l'amiable se fait par défaut. "Effectivement certains restaurateurs ont accepté mais ils ont été contraints d'accepter des propositions qui étaient cinq fois inférieures aux pertes qu'ils ont réellement subies. Mais c'était soit ça, soit la liquidation. Il y a un restaurateur qui avait des arriérés de loyer tellement importants qu'il y avait de vrais risques sur la pérennité de l'exploitation. Il avait potentiellement droit à 300.000 euros et il a accepté une offre cinq fois inférieure. C'est une stratégie d'Axa qui consiste à retarder au maximum le moment où la garantie sera mobilisée et où elle devra payer. Sachant qu'ensuite elle fait appel, puis passe par la Cour de cassation. Donc à la fin, elle a un peu ce qu'elle voulait puisque les restaurateurs sont épuisés et qu'ils préfèrent prendre un cinquième de ce à quoi ils ont droit."