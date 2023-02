Indre-et-Loire : comme l'indemnité carburant, de nombreuses aides ne sont pas toujours réclamées

L'indemnité carburant ne fait pas recette, en Indre-et-Loire. Seuls 48% des foyers modestes qui ont droit à cette aide de 100 euros ont demandé cette indemnité destinée à ceux qui travaillent ou vont travailler en voiture ou en deux-roues motorisé. Cette information de la préfecture peut surprendre, mais c'est la même chose pour la plupart des allocations : souvent, elles ne sont demandées que par environ la moitié de ceux qui y auraient droit.

ⓘ Publicité

Certaines allocations ne seraient demandées que par 10% des gens qui pourraient y avoir droit

En Indre-et-Loire, environ 40% des gens qui auraient droit au RSA ne le réclament pas. L'aide au logement échappe à 30% de ses bénéficiaires potentiels, et l'Allocation éducation enfant handicapé n'est demandée que par 10% des familles qui pourraient la toucher. Ces chiffres sont issus d'une enquête réalisée l'an dernier par le site mes-allocs.fr. Ce site spécialisé dans l'accès aux aides sociales a croisé les données départementales de la CAF, de l'INSEE et d'un rapport parlementaire.

"Il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce dont ils pourraient bénéficier. D'autres qui sont découragés par la complexité administrative et il y a ceux qui n'ont ni téléphone, ni internet" - Evelyne Fuld

Ce non-recours aux aides auxquelles des gens auraient droit, les Restos du cœur, par exemple, le constatent très souvent. L'association a même décidé d'y accorder une attention particulière lors de la campagne d'inscription qui se déroule en ce moment. "Dans beaucoup de nos centres, nous avons des inscripteurs-orienteurs", explique Evelyne Fuld, la responsable de l'aide à la personne dans les 23 centres des Restos en Indre-et-Loire. "Ils ne sont pas là uniquement pour vous dire si vous répondez aux critères pour qu'on vous inscrive aux Restos. Ils regardent ce que les gens perçoivent déjà et s'interrogent sur ce qu'ils pourraient avoir. Si on s'aperçoit qu'il y a des manques, on fixe un deuxième rendez-vous et on intervient".

Selon Evelyne Fuld, le phénomène s'accentue d'année en année. Elle trouve plusieurs explications à ce non-recours aux aides : "Il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce dont ils pourraient bénéficier. D'autres qui sont découragés par la complexité administrative et qui se disent "à quoi bon ?" et il y a ceux qui n'ont ni téléphone, ni internet, donc ils ne peuvent pas faire les démarches. Pour eux, c'est très compliqué".

L'indemnité carburant peut être demandée jusqu'à la fin du mois de mars sur https://ict.impots.gouv.fr/