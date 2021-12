Indre-et-Loire : comment bien trier ses déchets après les fêtes de Noël

Principal déchet de Noël, les paquets cadeaux. A part ceux plastifiés, vous pouvez les recycler et les mettre dans votre poubelle jaune.

Ça y est, Noël est passé, et ça se voit dans nos poubelles : papier cadeaux, emballages de jouets ou restes de repas, autant de déchets liés aux fêtes. A cette période, notre consommation de verre et d'emballage est 20% supérieure à la moyenne française annuelle. Pour bien trier et faciliter le recyclage, Tours Métropole rappelle les bons gestes à adopter.

Papier cadeau et emballages carton dans la poubelle jaune

Commençons sous le sapin. A moins d'avoir fait attention au déballage de vos cadeaux et de pouvoir réutiliser le papier, vous pouvez recycler les papiers cadeaux non plastifiés. Les emballages en carton des jouets et des boîtes de chocolat déjà terminées sont également à mettre dans votre poubelle jaune, après avoir enlevé toutes les parties en plastique ou en polystyrène.

Pour vos déchets électroniques ou électriques, ils sont à déposer dans les magasins de grande distribution, qui disposent de bacs spéciaux pour collecter ces composants.

Pas de recyclage des coquilles d'huîtres

Du côté de votre cuisine, gardez les bouteilles de vin et de pétillants pour les jeter dans un containeur pour le verre, sans le bouchon de liège ou les capsules, qui eux partent dans la poubelle des ordures ménagères. Vos flûtes, assiettes et couverts usagés jetables, même en carton, sont également à mettre dans votre poubelle de cuisine.

Quant à vos restes de repas, vous pouvez les glisser dans votre bac à compost si vous en avez un. En revanche, n'y mettez pas de viande, ni de poisson. Et encore moins vos coquilles d'huîtres, qui ne se recyclent pas, à moins d'avoir des poules chez soi qui peuvent les picorer.

Enfin, votre sapin pourra être collecté devant chez vous à Tours, les 12 et 26 janvier prochains, sans décoration ni sacs à sapins. Pour les autres communes de la métropole, vous pouvez le déposer en déchèterie ou attendre la collecte habituelle des déchets verts.