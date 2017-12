Dans le cadre de la lutte contre les réseaux mafieux, la Préfecture d'Indre-et-Loire vient d'installer ce mardi une commission départementale de lutte contre la prostitution. C'est une conséquence de la loi de 2016 et qui vise à mettre en place des dispositifs d'aide pour sortir de la prostitution, mais aussi pour permettre aux victimes de bénéficier de soins et de mesures d'insertion.

Pas de photographie précise de la prostitution en Indre-et-Loire

Le sujet est délicat, car le phénomène de la prostitution se développe sous de nouvelles formes, et il est difficilement quantifiable. En Indre-et-Loire, le diagnostic en cours d'élaboration se base sur une étude de 2003. Il est réactualisé en ce moment avec le concours de 114 structures d'aides, mais à peine 25% d'entre elles ont répondu. A l'heure actuelle, les services de l'Etat ont donc recensé 252 hommes et femmes prostitués, dont 14 mineurs. Un tiers de ces prostitués ont été repérés sur un grand réseau internet. Mais on l'aura compris, ces chiffres sont loin, très loin de refléter la réalité de la prostitution en Indre-et-Loire. L'objectif de la commission départementale de lutte contre la prostitution c'est d'aider ces victimes à en sortir grâce à un parcours individualisé piloté par l'association Le Nid (Le Nid qui suit régulièrement 50 prostitués dans le département).

Une prostitution qui se développe sur internet, avec des prostituées emmenées de villes en villes (sex tour)

Une personne bénéficie actuellement de ce dispositif d'accompagnement (encadrement global avec logement ou hébergement, accès au droit et aux soins. Aide à l'insertion professionnelle et sociale....). La tâche est immense et complexe. La prostitution est un milieu très fermé, avec des réseaux mafieux très bien organisés, gérés depuis l'étranger avec des intermédiaires. La prostitution diurne (sur le trottoir) a régressé. Tout se passe sur internet, avec des mineurs, des femmes vulnérables dans des lieux et des espaces fermés avec séquestration. On pense aux Sex Tours, ces hôtels ou appartements où les prostituées sont forcées d'enchaîner les passes de villes en villes pendant une semaine. On compterait en France 37.000 personnes concernées par la prostitution, 300.000 en Europe.