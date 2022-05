En moyenne, en Indre-et-Loire, une place en Ehpad coute 2.224 euros, selon l'UFC-Que Choisir. L'enquête montre de grandes disparités d'un département à l'autre. L'association a mis en ligne une carte interactive qui permet de comparer les prix et prestations de tous les Ehpad en Touraine.

Indre-et-Loire : comparez les prix et prestations des Ehpad de Touraine grace à l'UFC-Que Choisir

Le prix moyen d'une chambre en Ehpad privé en Indre-et-Loire approche les 3.000 euros par mois. Un tiers de plus que dans le public.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir pointe les grandes différences de prix et de disponibilité, en France, à propos des places en Ehpad. L'UFC a étudié la situation dans chaque département. En Indre-et-Loire, on est dans la moyenne sur la majorité des indicateurs, avec par exemple 99 places pour 1.000 habitants de plus de 75 ans.

Il faudrait deux fois plus de places en Ehpad pour accueillir toutes les personnes dépendantes

Au total, selon l'UFC, il y a 6.370 places en Ehpad, en Touraine : chez nous comme ailleurs, c'est très insuffisant. L'association estime qu'il en faudrait deux fois plus pour pouvoir accueillir toutes les personnes dépendantes. L'UFC-Que Choisir a aussi calculé le prix moyen d'un chambre en maison de retraite médicalisée, en Indre-et-Loire : c'est plus de 1.900 euros par mois dans un Ehpad public, 2.100 dans un Ehpad associatif, et près de 3.000 euros dans le privé.

En moyenne, donc, une chambre dans un Ehpad d'Indre-et-Loire coute 2.224 euros, comme au niveau national, avec d'importantes différences de prestations entre établissements. L'UFC-Que Choisir a donc mis en ligne un comparateur de prix des maisons de retraite et Ehpad, très utile, selon Joelle Constanza, sa responsable communication en Touraine : "C'est un comparateur gratuit. Vous cliquez dessus et vous avez tous les renseignements, notamment les coûts mensuels moyens.

Sur le comparateur, vous voyez par exemple si la blanchisserie, le téléphone ou la télévision sont inclus dans les prix annoncés par l'Ehpad - Joelle Constanza, de l'UFC-Que Choisir 37

402 euros de reste à charge chaque mois

Dernière donnée très intéressante : si on compare, en moyenne, les revenus de chaque résident d'Ehpad et le prix de la chambre, il y a une différence de 402 euros par mois. De l'argent que le pensionnaire doit sortir de son épargne ou faire payer à sa famille.