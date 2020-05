En Touraine, police et gendarmerie sont parées pour faire respecter par les automobilistes la fameuse limite des 100 kilomètres. Et les syndicats de policiers font taire leurs revendications pour réaliser l'union sacrée contre le COVID 19.

Indre-et-Loire: contrôles de police et de gendarmerie renforcés pour ce weekend de l'Ascension

Police et gendarmerie mobilisées contre un seul risque, celui du COVID 19

Une centaine de gendarmes et environ 80 policiers (pour être précis, 20 policiers par jour en moyenne) vont être à nouveau mobilisés en Indre-et-Loire pour effectuer des contrôles pendant ce long weekend de l'Ascension. Avec une attention redoublée pour les infractions aux règles du déconfinement. Un automobiliste tourangeau qui veut faire plus de 100 kilomètres dans son département de résidence pourra le faire. Il ne sera verbalisable qu'à plus de 100 kilomètres hors de son département sauf s'il fait état d'un motif impérieux. Pour les syndicats de police, comme SGP ou Alliance, le temps n'est pas à la revendication mais bien à la mobilisation.

On manque toujours de moyens humains mais pour faire face aux risques du COVID 19 on va faire au mieux en vérifiant bien les notions de distance. On ne tolèrera que les motifs impérieux-David Goubeau, secrétaire local adjoint du syndicat Alliance Police Nationale à Tours

"Nous aimerions bien sûr avoir plus de collègues dans les commissariats, poursuit David Goubeau, ce qui ne nous empêche pas d'approuver ces contrôles routiers. Car je vous rappelle qu'on a encore des collègues atteints du COVID qui sont chez eux. C'est aussi une bonne raison de se mobiliser".

Le ton est similaire pour le syndicat SGP Police.

Ce seront des contrôles de déconfinement sur des endroits stratégiques, type sorties d'autoroutes, grands axes, routes nationales, toutes les articulations autour de l'agglomération y compris autour des gares de Tours et Saint Pierre-des-Corps -David Debono, secrétaire régional adjoint SGP Police

"Nous aurons à la fois de la sévérité, de la compréhension et du bon sens, ajoute David Debono, "mais de la verbalisation si nécessaire, ces contrôles se feront aussi en collaboration avec la gendarmerie".

Il y a sept exceptions à la règle des 100 kilomètres. Trois exemples: il faut que ce soit un déplacement professionnel impérieux entre le domicile et le lieu de travail, l'accompagnement d'une personne scolarisée (adulte ou enfant), une consultation pour raison de santé, ou encore un déplacement pour assister une personne particulièrement vulnérable.