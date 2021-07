Indre-et-Loire : de nombreuses réactions après la mort d'Axel Kahn, né dans le village du Petit-Pressigny

Axel Kahn, et Jérôme Montémont, principal du collège multisites de Châteaumeillant et Le Chatelet

L'ancien président de la Ligue contre le Cancer, Axel Kahn, est décédé à l'âge de 76 ans. Natif du Petit-Pressigny (Indre-et-Loire), médecin, généticien et essayiste, Axel Kahn avait lui-même pris l’initiative d’annoncer qu'il était atteint d'un cancer incurable, le 11 mai, dans un communiqué. Le 1er juin, il avait officiellement quitté la présidence de l'association, qu'il occupait en tant que bénévole depuis juin 2019.

Il était apaisant face à la mort

L'ancien maire de Tours, Christophe Bouchet estime "qu'avec sa mort c'est un peu de chacun de nous qui s'enfuit tant il était nous, tant il savait nous parler, nous dire, comprendre et expliquer avec courage et bienveillance". Pour l'élu originaire du Loir-et-Cher, Marc Fesneau, ministre des relations avec le parlement, et candidat aux régionales sous l'étiquette Modem, "c'était un homme courageux, et apaisant face à la mort".

Malheureusement, on s'attendait à cette nouvelle dans le village du Petit-Pressigny

Parmi les autres réactions en Touraine, celle du maire du Petit Pressigny, cette petite commune, 343 habitants qui a vu naitre Axel Khan en 1944. Le maire, Jean Francois Cron, le connaissait bien. "C'était comme un membre de ma famille car il avait été recueilli par des membres de ma famille pendant la seconde guerre mondiale. Malheureusement, on s'attendait à cette nouvelle. Il avait parlé de cette échéance proche dans les médias". Jean Francois Cron rappelle qu'un square de la commune porte le nom du généticien.