Indre-et-Loire : de nouvelles restrictions d'eau dans département

Indre-et-Loire, France

Quelques changements parmi les restrictions d'eau en Indre-et-Loire. De nouvelles restrictions prennent effet ce lundi 5 août avec trois cours d'eau qui rentrent dans la liste des interdictions et restrictions de prélèvement de 20 cours d'eau : l'Echandon et les ruisseaux de Chézelles et des Gaudeberts.

Il est toujours interdit de laver son véhicule ou d'arroser les pelouses, espaces verts et terrains de sport entre 8h et 20h.

Les 13 cours d'eaux concernés par l'interdiction de prélèvement sont les suivants : l'Indre et ses affluents (y compris l'Indrois et ses affluents, et l'Echandon) à l'exception de la Riasse et des ruisseaux de Boutineau, de Chantereine, de Rochette, de Sennevières, de Verneuil et de Vitray, le Cher et ses affluents, le Lathan et ses affluents, la Claise amont et ses affluents, la Claise aval et ses affluents à l'exception du Brignon, la Veude et ses affluents, le Négron et ses affluents, la Veude de Ponçay et ses affluents, la Bourouse et ses affluents, le ruisseau des Gaudeberts et ses affluents, le ruisseau de Parçay et ses affluents, la Roumer et ses affluents, la Bresme et ses affluents.

Les mesures pour les particuliers

Il est toujours interdit de :

laver des véhicules (en dehors stations professionnelles)

(en dehors stations professionnelles) d'arroser les pelouses, les espaces verts, les terrains de sport et les golfs de 8h à 20h

les pelouses, les espaces verts, les terrains de sport et les golfs de 8h à 20h de prélever de l'eau pour usage domestique : remplissage des piscines privées (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs

d'alimenter les plans d’eau à partir d’un cours d’eau

de vidanger les plans d'eau

La Préfecture rappelle aux particuliers qu'ils doivent être vigilants quant à la sécheresse des sols et des sous-bois en évitant de jeter des mégots en forêt.