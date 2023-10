Indre-et-Loire : découvrez les trois communes du département qui accueillent une brigade de gendarmerie

Le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé dans le Lot-et-Garonne ce lundi la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui verront le jour d'ici 2027, soit davantage que les 200 promises avant sa réélection. La plupart seront des brigades mobiles.

En Indre-et-Loire, trois nouvelles brigades de gendarmerie vont donc venir renforcer les 29 brigades déjà existantes et les quelques 700 militaires et 380 réservistes du département. Il y aura une brigade fixe à Manthelan, dans le Lochois. Deux brigades mobiles à Azay-sur-Cher, à l'est de Tours et Beaumont-Louestault, au nord du département.

Ces brigades vont "permettre de changer la vie des élus et de l'ensemble de nos compatriotes", a estimé le président de la République en s'adressant aux gendarmes présents lors de son discours à Tonneins, car "vous allez pouvoir aller dans des zones plus délaissées que d'autres" et "recueillir des plaintes, simplifier des procédures pour les particuliers, pour les associations, pour les élus et pour les entreprises".

Le maire d'Azay-sur-Cher attend "une réponse de proximité et de rapidité"

Le maire d'Azay-sur-Cher, déjà très heureux d'avoir accueilli une maison France Services, se réjouit de l'arrivée d'un nouveau service de proximité. "Notre commune est à la confluence du rural et de l'urbain et c'est très intéressant de voir arriver ces gendarmes qui vont compléter le travail de la police municipale".

Le maire de Manthelan y voit "le signe d'une commune qui vit"

Le choix de Manthelan permettra de desservir dans le même temps la Vallée de l'Indre toute proche, et ainsi de mieux répondre à la croissance démographique de cette dernière. C'est en tout cas un choix qui ravit le maire de la commune, Bernard Pipereau. "Ce sont des marqueurs d'attractivité. C'est le signe d'une commune qui vit. C'est le signal qu'on émet quant à la présence des services de l'État. Et puis quand même l'utilité de la gendarmerie, je pense que ça ne se discute même pas".

