Indre-et-Loire : démarchages téléphoniques abusifs et phishing par mail, attention aux arnaques

Des appels pour le démarcher, Didier en reçoit très souvent. "Au moins cinq ou six fois par semaine, voire plusieurs fois par jour". A chaque fois avec des numéros différents, qui peuvent venir de n'importe quelle région française, auxquels on est bien tenté de répondre. Mais attention aux arnaques. L'association de consommateurs CLCV Touraine (consommation logement cadre de vie) a d'ailleurs tenu son premier forum en 10 ans, ce week-end, à l'Espace Malraux, à Joué-lès-Tours. L'occasion d'informer chacun sur les arnaques possibles.

"J'ai eu un prélèvement pour un abonnement dont je ne voulais pas"

Car on peut vite se laisser piéger. En février dernier, Didier reçoit un appel de son opérateur lui proposant une réduction sur ses abonnements. Il accepte, "sauf que mon opérateur a dû communiquer mes coordonnées bancaires à une revue. En fin de compte, j'ai eu un prélèvement de 10,89 euros pour un abonnement dont je ne voulais pas", raconte-t-il.

Mais en ce moment, les démarchages les plus courants sont ceux pour les fournisseurs d'énergie, que ce soit électricité ou gaz. "Ils vous promettent 10 à 12% d'économie. Les gens disent "oui, c'est intéressant", et hop, ils arrêtent d'office les contrats pour les mettre en contrat chez eux", prévient Marie-Claude Fourrier, co-présidente de la CLCV Touraine et vice-présidente nationale. Des contrats évidemment sans signature. "On a eu le cas d'un monsieur de Saint-Cinq-la-Pile. A l'arrivée, il payait 20% de plus par mois !", s'exclame la co-présidente de l'association.

Une vingtaine de dossiers de démarchages abusifs par mois

Autre arnaque du moment, celles sur les déclarations d'impôts. "C'est du phishing. Il y a un site qui ressemble 100% à celui des impôts et qui vous promet de vous rembourser un surplus indu. Dans le même temps, ils demandent les coordonnées bancaires", détaille Marie-Claude Fourrier.

Pour éviter de se faire avoir, la CLCV conseille de répondre au démarchage téléphonique en disant "je ne suis pas intéressé", et raccrocher. "Il faut évidemment faire très très attention, et d'autant plus sur Internet, parce que les sites sont très ressemblants. Il n'y a pratiquement plus de fautes d'orthographe", informe la co-présidente.

Mais si vous avez un problème, vous pouvez solliciter l'association, qui gère chaque mois, une vingtaine de dossiers.