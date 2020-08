Indre-et-Loire : les baigneurs toujours nombreux dans la Loire malgré l'interdiction

Avec l'épisode de canicule qui traverse la France et l'Indre-et-Loire ce vendredi, il est tentant pour les Tourangeaux d'aller se rafraîchir dans la Loire ou dans le Cher. C'est pourtant interdit et surtout très risqué.

Comme souvent l'été, la tentation de la baignade dans la Loire ou dans le Cher est forte. Nombreux sont les baigneurs d'Indre-et-Loire à braver l'interdit. Sur les bords de l'île de la Metairie, Catherine est venue avec sa petite fille : " Avec la chaleur, on est venu se rafraîchir aux bords de l'eau. Elle est claire, c'est agréable."

Catherine confesse braver l'interdiction de se baigner depuis des années : "On reste au bord et on fait attention mais on se baigne".

Risque sanitaire et pièges naturels

Si Catherine agit en connaissance de cause, d'autres ne sont même pas au courant du danger que cela représente. Gwenaël n'en savait rien. Elle va éviter de se baigner mais ne peut résister à tremper au moins les jambes. " Il fait beau, il fait chaud, cela fait du bien. "

On a des amas de débris, de sables, qui se forment aux abords des îles et qui risquent de s’effondrer si on marche dessus - adjudant Thomas Granet est le chef d'unité plongeur chez les pompiers d'Indre-et-Loire

Pourtant, la Loire et le Cher présentent bien des dangers. De nombreuses bactéries sont présentes dans les deux fleuves.

Mais surtout, ils contiennent de nombreux pièges naturels. L'adjudant Thomas Granet est le chef d'unité plongeur chez les pompiers d'Indre-et-Loire : " On a des amas de débris, de sables, qui se forment aux abords des îles et qui risquent de s’effondrer si on marche dessus. Cela peut nous entraîner dans le courant. Il y a un danger réel, notamment pour les enfants et ceux qui ont des difficultés à nager. "

En moyenne, durant l'été, les pompiers de la Métropole de Tours interviennent tous les deux à trois jours pour des personnes en difficulté dans la Loire.