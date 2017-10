Indre-et-Loire : des clients de SFR privés de téléphone, d'internet et de télévision dimanche soir

Plusieurs clients de SFR ont été victimes d'une panne de Box dimanche soir, visiblement entre 17h30 et 19h30. Plusieurs grandes villes ont été touchées dont Tours.

Plus d'internet, plus de télévision, plus de téléphone, de nombreux abonnés SFR ont été confrontés à une panne de leur opérateur dimanche soir. Selon SFR, la panne concernait certains abonnés de la Box Numéricable et aurait affecté les usagers de la fibre, principalement entre 17h30 et 19h30. Selon le site Down Detector, site spécialisé dans la surveillance des pannes internet, les signalements de perturbations se sont concentrés dans plusieurs grosses agglomérations, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille ou encore Strasbourg.....et donc Tours.

Dimanche soir, le service communication de SFR n'était pas en mesure de préciser le nombre d'usagers impactés par le dysfonctionnement, ni les raisons de la panne, mais assurait que tout était rentré dans l'ordre en milieu de soirée.

Avec AFP