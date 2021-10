Indre-et-Loire : des collégiens à la découverte des métiers du bâtiment qui peinent à recruter

Ce jeudi et ce vendredi, 500 collégiens tourangeaux vont poser leurs pieds dans un chantier. L'occasion pour eux de découvrir les métiers du bâtiment. Et pour le secteur, qui manque de bras, de susciter des vocations.

Des collégiens dans le bruit et la poussière, casques sur la tête... Drôle d'ambiance pour une classe ! Et pourtant, ce n'est pas un cours qu'ont suivi 25 élèves Tourangeaux de 3e ce jeudi matin, c'est une visite de chantier.

500 collégiens d'Indre-et-Loire, 4 chantiers ouverts

Tous se sont portés volontaires pour participer à l'opération des Coulisses du bâtiment, une opération qui se déroule jusqu'à ce vendredi soir pour faire découvrir les métiers du bâtiment, notamment aux plus jeunes. Sur deux jours, ce sont ainsi 500 collégiens qui seront allés poser leurs pieds dans un vrai chantier. 300 l'auront fait par visio. Quatre chantiers ont ouvert leurs portes dans le département.

On est dans le concret !

Comme à Tours Nord, où des bureaux sont en cours de construction. Après avoir navigué entre les pylônes en béton et aperçu les câbles qui descendent du plafond, Nathalie Cariou résume : "on est dans le concret" ! Elle est professeur de maths au collège de Luynes. Elle a emmené ses élèves de 3e pour leur donner des idées, alors que bientôt ils devront s'orienter. "C'est l'occasion pour eux de voir qu'il y a des métiers qu'on ne soupçonne pas, la métallerie, la serrurerie. On parle du bâtiment, on pense tout de suite à la maçonnerie, mais il y a plein d'autres corps de métiers".

Un discours qui trouve de l'écho chez Eloïse, en 3e. Elle aimerait bien devenir ingénieur en construction. "C'est le fait de travailler avec plein de métiers différents et que l'on puisse construire de grandes choses".

On est sur des emplois non délocalisables, sur des métiers qui sont attractifs.

Du pain bénit pour Stéphane Pouëssel, le président de la Fédération française du bâtiment en Indre-et-Loire, alors que le secteur manque de bras. "C'est un enjeu pour le bâtiment. Mais c'est aussi un enjeu pour la société. On a bien vu, dans le cadre de la crise Covid, la reprise de l'activité mondiale. On est sur des emplois non délocalisables, on est sur des métiers qui sont attractifs".

Il faut qu'on arrive à leur dire que le bâtiment, ça peut être plaisant.

Et inutile de lui parler des contraintes bien connues du secteur. "Les jeunes ne pensent pas qu'ils sont dans le froid, que c'est physique. Quand ils font du foot ou du rugby, c'est parce que ça leur plaît. Et il faut qu'on arrive à leur dire que le bâtiment, ça peut être plaisant et ça peut être un métier où on s'éclate".

Selon lui, le bâtiment aurait encore besoin de 2.000 à 2.500 salariés de plus en Indre-et-Loire. Pourtant, sur les 24 derniers mois, et malgré la crise sanitaire, 70.000 emplois ont été créés en France dans le secteur du bâtiment. Cela représente 700 emplois en Indre-et-Loire.