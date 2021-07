Indre-et-Loire : une colocation pour seniors en alternative à l'Ehpad

Une vie libre et normale, une maison partagée avec des auxiliaires de vie au quotidien et une belle coloc. Voilà la promesse d'Ages et Vie qui compte une quarantaine de sites en France, avec 400 personnes hébergées et accompagnées. Une alternative à l'Ehpad et au maintien à domicile avec un cadre de vie le plus normal possible. A Athée-sur-Cher, deux maisons de 380m2 ont été construites, elles peuvent accueillir huit colocataires chacune. Des structures à taille humaine avec une ambiance familiale. Les premiers colocataires ont déjà signé leur bail.

Des studios de 30m2

Parmi eux, Marie-Josée veuve depuis 20 ans. Elle souhaite rompre à l'isolement et aura donc l'un des studios de 30 m2. Ses filles, Valérie et Caroline, avouent que le concept est "extraordinaire". Et pour cause, la maman a tout de suite été comblée, "je suis ravie ! Ravie de tout ! Les chambres sont spacieuses, la salle de bain est magnifique". Des salles de bains, très grandes, avec douche sans seuil, adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Marie-Josée, accompagnée de ses filles Valérie et Caroline, lors des journées portes ouvertes Ages et Vie à Athée-sur-Cher. © Radio France - Adel Beloumri

Des repas faits maison

La cuisine partagée est l'autre point fort de ces colocations pour seniors. Ici, il n'y aura pas de repas déjà préparé et juste déballé, on s'adapte aux envies des colocataires. Marie-Josée a déjà passé commande "j'adore ça la tête de veau, sauce gribiche, j'ai demandé et on m'a dit qu'on me le ferait". La cuisine est faite sur place avec des produits frais, cuisinés tous les jours par les auxiliaires de vie de la maison, avec l'aide, sans obligation, des colocataires. Les menus sont réalisés en accord avec les colocataires et les courses sont faites en conséquence.

Présence permanente d'auxiliaires de vie

Autre soulagement pour les familles. La présence permanente des auxiliaires de vie employées. Sur l'ensemble des deux maisons installées à Athée-sur-Cher, 6 auxiliaires de vies se relaieront dont deux qui vivront sur place, dans des appartements T4 indépendants au-dessus des colocations. De quoi rassurer Caroline, "ma mère m'a toujours dit de ne pas l'emmener dans un mouroir. Alors ici, je peux vous dire qu'on ouvrira le champagne quand elle sera dans sa chambre !" dit-elle émue aux larmes.

Dans cette colocation, il y aura aussi Odette, qui vit seule depuis 5 ans, "depuis un an, avec la pandémie, c'est fatal". Elle a hâte de venir s'installer à Athée-sur-Cher, "pour avoir de la compagnie, discuter et moins s'ennuyer". L'emménagement est prévu le 15 septembre pour les huit colocataires et Marie-Josée, la plus excitée à l'idée de venir vivre dans cette coloc' pour seniors, "s'y voit déjà".