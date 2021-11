Indre-et-Loire : la CGT dénonce des coupures d'électricité pour impayés "déguisées", en pleine trêve hivernale

C'est la première journée de sensibilisation à la précarité énergétique ce mercredi 10 novembre. En Indre-et-Loire, plus de 40.000 foyers ont du mal à se chauffer, faute de moyens. En pleine trêve hivernale, des fournisseurs coupent malgré tout l'électricité à des foyers en difficulté selon la CGT.

Ce mercredi 10 décembre, c'est la journée de sensibilisation à la précarité énergétique. Cette toute première édition est organisée par une vingtaine d'associations, à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre. La précarité énergétique, c'est quand vous avez du mal ou quand vous ne pouvez plus vous chauffer, avoir assez d'électricité ou de gaz pour faire à manger, pas assez pour vivre décemment.

40 à 50.000 foyers concernés en Indre-et-Loire

La trêve hivernale est normalement un répit pour ces foyers qui ont du mal ou qui ne peuvent plus payer leurs factures d'énergie. Les fournisseurs ne sont pas censés avoir le droit de couper l'électricité, le gaz mais certains le font quand même, dénonce la CGT.

"Nous, en tant que distributeur, on reçoit un ordre du fournisseur qui s'appelle la "coupure à l'initiative du fournisseur", c'est en fait une coupure pour impayés déguisée. Notre collègue qui vient donc interrompre la fourniture d'électricité ou de gaz ne va pas savoir que c'est une coupure pour impayés alors qu'en fait, c'est une coupure pour impayés", explique Jérôme Mary de la CGT Enedis Centre-Val de Loire.

La CGT réclame l'arrêt total des coupures pour impayés

"Cela permet à ces fournisseurs de pouvoir couper pour impayés, y compris pendant la trêve hivernale. Nous, à la CGT, on demande qu'il n'y ait plus aucune coupure pour impayés en France, sur toute l'année, qu'il y ait en fait un minimum vital pour les familles les plus précaires", estime Jérôme Mary.

Dans le cadre de cette journée contre la précarité énergétique, une balade thermique est organisée à Tours ce 10 novembre, de 9 heures à 12 heures. L'objectif est de sensibiliser "sur la mauvaise qualité du parc de logement", rue Blaise Pascal, dans le quartier de la gare, d'après l'organisateur, le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre et Loire.