Indre-et-Loire : des locataires tourangeaux victimes de frais de ménage abusifs en fin de bail par les agences

Attention aux mauvaises surprises en fin de bail lorsqu'on est locataire. Certains Tourangeaux ont été victimes de frais de ménage abusifs, avec des retenues sur leur caution inexplicables, ou parfois excessives, de la part d'agences immobilières en Indre-et-Loire. Celles-ci considérant que le logement n'avait pas été correctement nettoyé par ses occupants.

200€ de frais de ménage retenus sur la caution

C'est ce qu'il est arrivé à Nicolas. Quand il rend les clés de sa maison à Tours, il n'a aucun doute sur sa propreté. "On a fait appel à une société de ménage qui y a passé une journée entière. Elle a même shampooingné les moquettes. On était sûr que le logement serait parfait pour l'état des lieux". Effectivement, l'agence ne trouve rien à redire sur le nettoyage.

Mais, quelques semaines plus tard, lors de la remise de la caution, ce n'est plus la même chanson. "On nous a retiré environ 200€ de frais de ménage". Pas plus de précisions de la part de l'agence, ni de facture ou de devis. Nicolas rencontre alors le directeur qui, n'ayant pas de justificatif à montrer, rend intégralement la caution.

Des frais de ménage parfois justifiés mais excessifs

Le Tourangeau est loin d'être le seul concerné. Adèle s'est lancée dans une procédure contre la même agence, qui lui réclame 2.300€. "C'est vrai qu'il restait un peu de poussière au niveau des prises électriques, au fond de placards, et que les vitres n'étaient pas parfaitement faites. Mais rien d'exceptionnel, tout était en très bon état". Pour elle, rien ne justifiant en tous cas une telle somme.

Des locataires tourangeaux ont vu leur caution amputée à cause de frais de ménage injustifiés ou excessifs. Copier

"L'agence me dit que les nouveaux locataires ont passé 32 heures à nettoyer l'appartement. Il ne faut pas autant de temps pour un 70m²." S'ajoutent à ces heures de ménage des petits travaux, notamment de peinture. "Des choses déjà signalées lors de l'état des lieux d'entrée. Ou alors, un peu de peinture écaillée sur des portes qu'ils ont repeintes avec trois couches", soupire la jeune femme de 21 ans.

Mon appartement était nickel pour l'état des lieux - Ophélie

De son côté, Ophélie ne sait pas encore si sa caution sera amputée. Mais après avoir rendu son appartement, elle reçoit un appel d'une société de ménage qui lui demande quand elle serait disponible pour le nettoyer. "Pourquoi faire le ménage dans l'appartement alors qu'il était clean ? On a quand même passé une semaine à le nettoyer et faire des petits travaux logiques. Il était nickel pour l'état des lieux", s'interroge la Tourangelle.

Aucune agence immobilière sollicitée n'a souhaité répondre à nos questions, sauf Century 21, basée à Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Son directeur, Karim Benhida, dément ce genre de pratiques et se veut transparent avec ses clients. "On rappelle aux locataires qu'ils doivent nettoyer avant de partir, et on les prévient de ce que ça peut leur coûter." L'agence assure également mettre en place un pré-état des lieux, pour anticiper les frais que pourraient avoir les locataires.

Comment éviter les frais abusifs ?

"En matière de nettoyage, il n'y a aucun barème ni de cadre législatif. C'est totalement subjectif", avertit Robert Renoncet, consultant logement à UFC-Que Choisir en Indre-et-Loire. Il invite donc à une extrême vigilance. "Soyez très attentifs à la rédaction de l'état des lieux d'entrée, parce que les propriétaires se basent dessus au moment de la sortie."

"Un coup de balai ne suffit pas" : les conseils de Robert Renoncet, de l'UFC-Que Choisir en Indre-et-Loire, pour éviter les frais de ménage abusifs. Copier

Autre conseil, "faire le ménage le plus scrupuleusement possible". "Un simple coup de balai ou de serpillière ne suffit pas. Par exemple, il faut supprimer les traces noires sur les plaintes, ne pas oublier de faire les vitres, de changer les filtres des hottes...", explique-t-il. Pensez également à prendre des photos des états des lieux, pour prouver votre bonne foi.

En cas de litige, vous pouvez contacter les associations de défense des consommateurs (UFC Que Choisir ou le CLCV) ou déposer un dossier auprès de la commission départementale de conciliation.