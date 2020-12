Indre-et-Loire : des militants d'ANV-COP21 déploient des cartons contre Amazon à l'occasion du Black Friday

Des militants d'ANV-COP21 ont déployé des cartons ce vendredi matin devant les permanences de deux députés En Marche à Tours et Joué-les-Tours. Ils entendaient protester contre l'implantation d'Amazon en France.

A l'occasion du démarage du Black Friday, plusieurs militants d’ANV-COP21, ont mené des actions symboliques ce vendredi 4 décembre contre Amazon. Ils ont déposé des murs de cartons à Tours devant la permanence du député LREM Philippe Chalumeau, ainsi qu'à Joué-Lès-Tours devant la permanence de la députée LREM Fabienne Colboc. L'association ANV-COP21, qui milite contre le dérèglement climatique, entendait "rendre visible la complicité d’Emmanuel Macron et des députés de la majorité dans l’implantation d’Amazon en France".

Pour les membres d'ANV-COP21, Amazon détruit massivement des emplois en France - ANV-COP21

Pour l'ANV-COP21, Amazon détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée, et pourtant dans ce contexte explique l'assocation, "Emmanuel Macron refuse toujours de respecter la demande de la Convention Citoyenne pour le Climat d’instaurer un moratoire sur les entrepôts de e-commerce pour stopper leur expansion. Dans une période où les faillites et licenciements en cascade se poursuivent dans le commerce physique, une dizaine de nouveaux entrepôts Amazon sont en cours d'autorisation par l'Etat".

D'autres actions de ce genre sont menées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire par les militants d'ANV-COP21.