Indre-et-Loire : Des policiers jettent leurs menottes devant le commissariat de Tours en signe de protestation

Le rassemblement a été bref (moins de cinq minutes) mais la vingtaine de policiers présents à l'appel du syndicat SGP-Police a fait un geste symboliquement fort en jetant à terre quelques paires de menottes devant l'entrée du commissariat. Une façon de protester contre les accusations de violences policières et contre des décisions récentes du ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, qui a notamment annoncé l'interdiction d'utiliser la technique du blocage de tête pour maitriser un individu. S'estimant privé d'une technique dont l'utilisation est nécessaire face à certaines personnes, le syndicat appelle les policiers à limiter leurs interventions.

David Debono, le secrétaire régional de SGP-Unité Police, explique le mot d'ordre : "En cas d'urgence, on se doit d'intervenir, évidemment, on l'a toujours fait et on le fera toujours. Mais on demande quand même à nos collègues de faire preuve de discernement, de ne pas intervenir là ou ils peuvent mettre leur vie en danger, sur les rodéos dans les quartiers par exemple.

On leur dit n'intervenez pas si vous jugez que c'est impossible. Il nous faut des moyens techniques pour intervenir". Le secrétaire régional de SGP-Unité Police

La technique du blocage de la tête, que nous appelons la clé de bras, elle est ultra-maitrisée par les policiers" assure David Debono.

Le secrétaire départemental de SGP-Unité Police, Thierry Pouilloux, développe le même argumentaire : "_Quand vous maitrisez la tête, vous maitrisez tout le corps_. Tenir un bras ou une jambe ne permet pas de maitriser tout le corps. Cette décision nous enlève des moyens d'actions, évidemment. On dit que pour contrôler un individu énervé, il faut trois fois la personne en volume. Ca veut dire que pour maitriser quelqu'un qui fait 1,90 mètre et 120 kilos, il faut trois policiers. On a des femmes, on n'a pas tous le même gabarit donc ce n'est pas possible. Si on veut pouvoir maitriser n'importe qui il nous faut des moyens, des techniques. Même le taser, je suis certain qu'on en reviendra parce qu'on dira que ça ne va pas pour les cardiaques, etc...On est sans cesse remis en question, donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol complet".