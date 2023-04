Indre-et-Loire : des réfugiés et demandeurs d'asile formés à un métier et à la langue française

Shivani, 29 ans en formation et Nathalie Dreano, de l'association Entraide et Solidarités.

La Région a lancé une nouvelle formation DEFI, celle d'assurer l'insertion professionnelle de réfugiés et de demandeurs d'asile, en partenariat avec plusieurs associations comme Entraide et Solidarités. Au total, 13 personnes ont débuté cette formation en Indre-et-Loire, le 31 janvier dernier et jusqu'au 5 mai, afin de s'insérer un peu plus dans la société, à l'aide également de cours de Français.

Une formation plus que nécessaire pour Shivani, qui jusque-là, ne trouvait sa place nulle part. "Je suis arrivée en France en 2008. Je suis allée au collège et au lycée, mais je n'ai pas obtenu de diplôme. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu un enfant et je suis restée chez moi. J'ai tout oublié". Avec la barrière de la langue, cette jeune indienne de 29 ans n'arrivait pas se former et à décrocher un emploi. "C'est génial, c'est une sorte d'alternance", précise Shivani.

La formation a été lancée avec la Région, en lien avec des associations de réinsertion locales. © Radio France - Virginie Vandeville

Une alternance payée pour elle et ses 12 camarades employés le temps de cette formation dans les métiers du bâtiment, des espaces verts, bref des métiers en tension. Ainsi, deux jours semaine, les membres de cette formation suivent des cours de Français, qu'ils tentent de mettre en application au travail. " Cela leur permet de revenir avec nous sur les mots qu'ils n'ont pas compris. Nous avons quand même un public qui vient de différents pays et dans le monde du travail en France, il y a beaucoup de règles, donc il faut les comprendre car ce ne sont pas les mêmes dans leur pays. Par exemple le tutoiement et le vouvoiement ", explique Nathalie Dreano, directrice du pôle insertion des réfugiés et formation au sein de l'association Entraide et Solidarité.

Après plus de deux mois comme vendeuse à l'association Active, Shivani constate déjà des résultats. " J'articule mieux et je peux répondre aux questions que l'on me pose. Et puis j'ai appris le travail d'équipe ", précise-t-elle. Shivani qui devrait d'ici début mai signer, comme les autres, un CDDI, un contrat d'insertion de maximum deux ans, avant elle l'espère décrocher un cdi.