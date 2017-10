Indre-et-Loire : des tourangeaux relèvent le défi de manger bio et local sans dépenser plus

Peut-on manger bio et local sans dépenser plus ? c'est le défi lancé ce mois d'octobre dans plusieurs communes d'Indre et Loire pendant 8 mois. Les familles volontaires devront mettre dans leurs assiettes des produits bio et locaux en maîtrisant leur budget.

Dans les communes de Chambray-les-Tours, Chinon, Chédigny, St Paterne-Racan et Souvigné, pendant 8 mois, les habitants vont devoir préparer leur liste de course en privilégiant les produits bio produits localement. Et - c'est peut-être la partie du défi la plus difficile à tenir - ne pas dépenser plus ! Les familles seront encadrées par des associations et fonctionneront en équipe.

On change pas les habitudes alimentaires mais on consomme autrement

L'idée n'est pas de changer ses habitudes alimentaires mais de les faire évoluer en faisant attention à ce que l'on consomme explique Jean-Dominique Boutin de l'association la Sepant* : "Il faut en quelque sorte aussi changer le rapport à la consommation, parce qu'on a tous des habitudes culturelles liées aux repas, est-ce que je fais bien, notamment sur le plan diététique par exemple, mais cela va plus loin que seulement acheter et consommer".

Limiter le gaspillage et l'impact sur l'environnement

Et pour y parvenir, il faudrait choisir de temps à autre des produits locaux. A Chambray les Tours, 3 équipes de 12 personnes se lancent dans ce défi comme Ève-Marie 24 ans : "Au début du défi, on va donner tous nos tickets de caisse, pour connaitre précisément la dépense chaque semaine, voir si on respecte le défi et si par exemple on respecte la saisonnalité des légumes".

Si tous les participants font preuve d'enthousiasme, ils sont aussi bien conscients qu'il va falloir abandonner certaines mauvaises habitudes de consommation comme pour Christelle et Ludwig : "Avant" dit Christelle "j'avais un jardin mais maintenant je vis en appartement et donc j'ai pris l'habitude d'aller au plus près et souvent dans des magasins pas chers". Pour Ludwig, le défi c'est aussi "d'apprendre à manger sain et local et à réaliser des économies."

Tout au long du défi, des ateliers et des rencontres seront organisés : atelier antigaspi, atelier cuisine ou encore la visite d'une ferme bio.

Manger mieux pour le même prix, est ce possible ?

La réponse est oui pour Jean-Dominique Boutin de la Sepant, l'une des associations qui organisent ce défi alimentaire :"On a tous des habitudes alimentaires qui sont construites culturellement, historiquement et donc ce défi a pour but de faire bouger les habitudes en privilégiant la saison, le local et le bio. Mais on doit essayer de rentrer tout cela dans le même budget, il ne s'agit pas de dépenser de manière outrancière."

Pas question dit encore Jean-Dominique Boutin de faire la révolution, mais bien de regarder à partir de ces 3 critères du défi, l'évolution de son assiette.

Fin de l'expérience au mois de juin 2018

*(Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine)