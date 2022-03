Indre-et-Loire : des Ukrainiens trouvent un répit temporaire au camping de la Ville-aux-Dames

Artur, Victoria et leurs trois filles ont parcouru plus de 3000 kilomètres pour échapper à la guerre

Ce n'est pas encore la saison touristique, mais un bon tiers du camping de la Ville-aux-Dames est déjà occupé. Trente-six Ukrainiens, dont seize enfants, y sont arrivés ces derniers jours, la majorité mardi soir. Tous ont quitté leur pays en guerre. Autour d'eux, les démarches s'organisent, administratives ou médicales. Un hébergement temporaire, le temps de trouver un logement plus durable.

On savait que la France était un pays d'accueil - Artur, un Ukrainien de Dnipro

De la France, Artur et Victoria n'en connaissaient que quelques images. Celles de son histoire, de sa littérature aussi grâce aux romans d'Alexandre Dumas. Mais si ce couple d'Ukrainiens est arrivé en France, c'est pour autre chose. "C'est notre choix. On savait que la France était un pays d'accueil".

Quatre jours de voyage pour fuir la guerre

Avec leurs trois filles âgées de 6 à 16 ans, ils ont traversé l'Europe en voiture. Quatre jours de voyage pour échapper aux bombardements russes. Ils étaient là quand les premières bombes sont tombées sur leur ville, Dnipro. "Vers 4h du matin, on a entendu l'alarme. Vers 6h du matin, ils ont commencé à bombarder. Les filles se sont réveillées. Elles ont commencé à pleurer. On a quitté la maison pour s'abriter dans un sous-sol".

La soeur d'Artur, ses neveux, la mère de Victoria sont restés en Ukraine. C'est en prenant de leurs nouvelles régulièrement qu'Artur et Victoria se rendent compte que la situation s'est encore aggravée sur place. "Chaque jour, il y a des bombardements. On a eu la grand-mère des filles hier au téléphone. Elle nous a dit qu'ils avaient bombardé l'aéroport qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas été touché. Aujourd'hui, il est détruit complètement".

On se rend à peine compte de ce qu'ils peuvent vraiment ressentir - Le gérant du camping

Frédéric Wiart a vu arriver cette famille ainsi que la trentaine d'autres Ukrainiens hébergés ici. Le gérant de ce camping de la Ville-aux-Dames a même annulé des séjours touristiques en cours, ou à venir, pour les accueillir au mieux. "C'est vrai que de les voir arriver, ils sont vraiment fatigués et on prend plus conscience de ce qu'ils peuvent vivre. Nous, on imagine juste et on se rend à peine compte de ce qu'ils peuvent vraiment ressentir. De voir les enfants très fatigués et pas spécifiquement souriants alors qu'on a l'habitude de voir des enfants sourire. C'est le plus touchant".

Plus de 550 tourangeaux ont proposé un hébergement

Pour tous commence une lente reconstruction. Xavier Gabillaud rappelle qu'il ne s'agit ici pour l'heure que d'un hébergement temporaire. Le but pour le directeur départemental des solidarités à la préfecture, c'est de leur trouver un logement durable, soit dans les parcs communaux soit chez des particuliers. "L'enjeu pour nous, c'est de regarder parmi ces offres qui sont toutes intéressantes sur le principe, celles qui donnent le plus d'autonomie aux personnes et celles qui sont le plus durables. Mais on n'exclut pas a priori des solutions d'accueil chez l'habitant, car on sait que cet accueil sera chaleureux".

Ces derniers jours, une vingtaine de communes tourangelles ont accepté de mettre à disposition des logements vacants, plus de 550 particuliers ont aussi proposé un hébergement. Ce qui profitera peut-être à Artur et Victoria. Eux comptent bien rester en France pour l'instant. Et scolariser leurs trois filles dès que possible