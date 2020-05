Indre-et-Loire: deux députées expliquent pourquoi elles sont "pour ou contre" StopCovid

Le débat ne sera jamais clos mais la traçabilité du virus passera bien par l'application StopCovid. Mercredi 27 mai, l'Assemblée nationale a voté en majorité pour cet outil, pourtant décrié par l'opposition et quelques "marcheurs frondeurs". StopCovid c'est cette application gratuite que seuls les personnes volontaires pourront télécharger sur leur portable et qui tracera la présence du virus dans leur environnement immédiat. Sur les 5 députés d'Indre-et-Loire, seule Sabine Thillaye a voté contre. L'ex-députée LREM passée au groupe Ecologie, Démocratie, Solidarité, explique pourquoi.

Trop d'incertitudes sur l'efficacité de cette application et sur sa cybersécurité

"Aujourd'hui, dit la députée, nous ne sommes pas encore sûrs que cet outil StopCovid ne pourrait pas être dévoyé par des pirates informatiques et nous ne sommes pas certains de son efficacité".

Sabine Thillaye devant l'hémicycle © Radio France

C'est super commode d'avoir certains outils pour tracer le virus mais qu'en-est-il de l'impact et de la cybersécurité?-SabineThillaye

Elle ajoute: "Je suis toujours très prudente lorsqu'il s'agit du secret de nos données et du respect des libertés individuelles". "En outre, je pense que nous aurions dû développer une application véritablement européenne."

StopCovid est un moyen de lutte contre le virus tout à fait acceptable

La députée UDI Sophie Auconie a voté, elle, favorablement à la mise en oeuvre de StopCovid comme les députés LREM de Touraine. Elle confie que ce n'était pas sa décision initiale mais qu'elle a été convaincue par les améliorations apportées à l'application.

"D'abord, explique Sophie Auconie, StopCovid est en accès libre c'est-à-dire qu'elle n'est accessible que sur la base du volontariat, si on ne s'inscrit pas il n'y a ni sanction, ni contrainte".

Sophie Auconie, députée de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire - Page Face Book Sophie Auconie

Il n'y a aucun stockage de données et tout est fait sous anonymat-Sophie Auconie

"Et enfin, la période de mise en oeuvre de cette application est très encadrée." Sophie Auconie conclue qu'à son sens, il est extrêmement important que du point de vue sanitaire, économique et social,"nous ne repartions pas sur une seconde vague d'épidémie et qu'on s'en donne tous les moyens".