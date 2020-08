Indre-et-Loire : deux joueurs de l'AS Fondettes testés positifs au Covid-19

Le club de foot de l'AS Fondettes, victime du Covid-19. Deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus après une partie de foot indoor le 31 juillet. Le club a été averti les 7 et 8 août. Les entraînements sont suspendus et les joueurs ont tous été confinés.

Deux footballeurs de l’AS Fondettes, près de Tours, testés positifs au Covid 19. Les dirigeants ont été avertis les vendredi 7 et samedi 8 août dernier. Des contaminations après une partie de foot indoor le 31 juillet dernier.

Les deux joueurs ont la trentaine. L'ensemble de l'équipe a été placée en quarantaine à la suite de cette annonce. "Un joueur ressentait un léger manque de goût et donc dans le doute il s'est fait testé, il a eu rapidement le résultat donc on a tout de suite averti l'ensemble des joueurs qui avaient participé à cette première semaine d'entraînement afin que chacun se fasse diagnostiquer et il s'est avéré qu'on avait un deuxième cas de joueur, lui aussi manquait de goût et d'odorat, lui aussi s'est fait testé et il est positif", explique Maël Le Quentrec est le secrétaire général du club de l'AS Fondettes. L'Agence régionale de santé, la municipalité, l'association Omnisports et la Fédération Française de Football via le District sont immédiatement avisés.

Les entrainement suspendus, les joueurs confinés

Le club assure qu'il suivait scrupuleusement le protocole sanitaire avant la révélation des deux cas. "L'interdiction d'utilisation des vestiaires collectifs et douches collectives a toujours été respectée à Fondettes", explique le club.

Tous les entraînements et les matchs amicaux sont stoppés, "afin que les joueurs puissent rester chez eux, confinés autant que possible en attendant les résultats des tests", détaille Maël Le Quentrec.

Pour le moment, sur les 40 personnes - joueurs et dirigeants - dépistés, plus de 30 sont négatifs on attend les résultats des derniers tests. "Tous les joueurs vont bien. Les deux joueurs positifs récupèrent le goût et l'odorat mais ce sont les seuls symptômes qu'ils ont eu. Aucune fièvre, aucune grosse fatigue", précise-t-il.

Le club espère pouvoir reprendre les entraînements le 24 août, si tous les tests sont bien négatifs.