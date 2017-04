Indre-et-Loire : donner son sang, c'est aussi un acte citoyen

L'Etablissement Français du Sang profite de la campagne électorale pour tenter de trouver de nouveaux donneurs. L'EFS redoute un affaiblissement des dons avec les ponts du mois de mai. On compte actuellement plus de 35.000 donneurs actifs en Indre-et-Loire.

Vous avez peut-être vu dans les journaux cette campagne : "voter est un acte citoyen, donner son sang aussi".

#aquelgroupe était une campagne de l'@EFS_Officiel pour inciter les Français à donner leur sang #dondusang pic.twitter.com/9xLRrIzPSd — Journal des Femmes (@journalDfemmes) April 7, 2017

Il faut dire que l'élection présidentielle arrive à un moment ou, traditionnellement, il y a besoin de mobiliser les donneurs. Certes pour l'instant, tout va bien : les 130 dons de sang quotidiens nécessaires pour faire face aux besoins en Indre-et-Loire sont là, mais on entre comme chaque année dans une période difficile, puis qu’après les vacances de Pâques, il va y avoir les ponts du mois de mai. Des périodes de repos durant lesquels les donneurs sont moins nombreux.

42% des donneurs en Indre-et-Loire ont entre 18 et 30 ans

Des donneurs actifs, il y en a tout de même près de 35.700 recensés en Indre-et-Loire. Mais attention, un donneur actif, c'est quelqu'un qui a donné son sang au moins une fois, entre 2013 et 2017. Le chiffre est donc un peu trompeur. Bravo Mesdames, vous êtes plus généreuses, ou plus courageuses, que les hommes, puisque c'est de vous que proviennent 57% des dons. Bravo aux jeunes tourangeaux, aussi : 42% des donneurs ont entre 18 et 30 ans. Les étudiants mobilisés sont particulièrement nombreux, même si chacun d'eux donnent plutôt moins souvent que la moyenne.

En fait, pour recruter de nouveaux donneurs, rien de tel que d'organiser des événements qui font parler, comme cette campagne. On en a eu une nouvelle démonstration fin mars, à Tours, lorsque l'E.F.S a investi la place Jean Jaurès et la mairie de Tours pendant 2 jours, avec fanfare et collation très améliorée : cette opération a attiré 637 personnes, dont 161 qui n'avaient jamais donné leur sang auparavant.