Indre-et-Loire : drone, équipe cynophile, caméras… la sécurité multifacette de la SNCF

Une quarantaine d'agents de la sûreté ferroviaire surveillent les gares et le réseau SNCF en région Centre-Val de Loire. Ces agents, employés par la SNCF, ont des prérogatives similaires aux forces de l'ordre et ont un panel de missions très variées.

Vous les voyez régulièrement sur les quais de la gare de Tours ou de St-Pierre-des-Corps, mais aussi dans les trains, lors des patrouilles. Les agents de la sûreté ferroviaire ont la responsabilité de la sécurité des gares et du réseau SNCF.

Davantage de prévention

atives similaires aux forces de l'ordre, notamment celle de police judiciaire. Leurs missions sont soumises au code du travail. La loi Savary de 2016 a permis d'étendre leur périmètre d'action.

"On est aujourd'hui sur un ratio de 70 % de missions de prévention et on a environ 30 % d'interventions, que ce soit des interventions ou des PV" explique Angélique Guzman, la directrice adjointe de la zone ouest de la Suge (Surveillance générale). "L'obligation du port du masque dans les trains a généré des PV plus nombreux et des situations de tension, qui ont pu partir sur des situations d'outrage voire de rébellion".

Les "frappes muselées" de Tyson, le drone et son haut-parleur

Pour éviter d'en arriver aux situations extrêmes, la Suge déploie des moyens de prévention diverses...et efficaces. Comme Tyson, un berger malinois de 6 ans. "Le chien, ça dissuade" raconte Maxence, le maître-chien. "Tyson a la partie dissuasion de part sa présence, et ensuite en fonction de la situation, il peut faire une frappe muselée - un uppercut avec sa muselière qui impressionne déjà car le chien arrive vite et fort - ou alors quand l'individu est vraiment armé et qu'on ne peut pas le neutraliser, on lâche Tyson au mordant."

Tyson, le chien de la sûreté ferroviaire de St-Pierre-des-Corps © Radio France - Romain Dézèque

Le chien au sol...et le drone dans les airs. Il y en a un, opérationnel à St-Pierre-des-Corps, pour surveiller les dizaines d'hectares gérés par la SNCF. "Il y a un haut-parleur sur ce drone qui permet de faire des annonces" explique Mickaël Di Cataldo, pilote-instructeur, "si une personne se trouve à un endroit où c'est interdit, on envoie le drone. Ça permet de rester dans la prévention sans devoir établir un PV ou partir en intervention."

Un drone utilisé par la SNCF pour surveiller le réseau © Radio France - Romain Dézèque

Au-delà de la zone d'emprise de la SNCF à St-Pierre-des-Corps, il faut également surveiller les milliers de kilomètres de voies ferrées dans la région. Pour ce faire, la technologie est au service des agents. Des capteurs, des caméras sont installés près des voies afin de pouvoir détecter les actes délictueux. Cela va du vol de câble au dépôt sauvage.

En 2020, les agents de la région Centre-Val de Loire ont réalisé 7.400 interventions, "les deux-tiers pour des incivilités" précise Angélique Guzman. Il y a 2.800 agents de la Suge en France. Chaque année, entre 130 et 180 personnes sont recrutées.