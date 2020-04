Indre-et-Loire : Du chocolat distribué à Fondettes pour les personnes isolées, fragiles et pour les soignants

Du chocolat distribué aux personnes fragiles et isolées mais aussi aux professionnels de santé. C'est ce que fait la ville de Fondettes près de Tours en Indre-et-Loire.

Ce vendredi 10 avril 2020, le Centre E. Leclerc de Fondettes a offert des chocolats de Pâques, fabriqués par l’atelier de chocolaterie Bruno Cheftel, à la municipalité.

Le Maire de Fondettes, Cédric de Oliveira, et des conseillers municipaux, ont préparé ces paquets de chocolats qui ont ensuite été distribués aux infirmières et infirmiers de la commune ainsi qu'aux personnels soignants et aux résidents de l’Ehpad du Clos du Mûrier, du Foyer de Vie Les Glycines qui héberge des adultes en situation de handicap. Des chocolats ont aussi été apportés directement chez des Fondettoises et Fondettois isolés.

De quoi apporter un peu de réconfort aux habitants les plus fragiles et "à nos héros du quotidien".