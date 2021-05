Indre-et-Loire : Emmaüs Touraine vend une centaine de vélos le 8 mai à Esvres-sur-Indre

Emmaüs a rouvert mardi ses sept sites de ventes en Indre-et-Loire. Ils ont été fermés tout le mois d'avril, après avoir déjà subi deux mois et demi de fermeture en 2020. Ces confinements successifs ont coûté très cher à l'association, comme l'explique Yves Girard, le président d'Emmaüs Touraine : "Les charges fixes continuaient à courir, mais on n'avait plus de recettes. En 2020, on a perdu entre 400 et 450 000 euros. Et là, pendant ce troisième confinement, on a dû perdre entre 150 000 et 200 000 euros. Heureusement, on avait des projets d'investissements puisqu'on souhaite reconstruire une salle des ventes à Esvres-sur-Indre. Actuellement, on vit sur l'argent qu'on avait mis de côté, sachant que notre projet va forcément devoir attendre le temps qu'on reconstitue une trésorerie digne de ce nom, pour pouvoir faire un projet aussi important".

Beaucoup de gens ont profité des confinement pour faire du tri chez eux. Les compagnons ont été surpris, à la fois par la quantité de dons et par la fréquentation de leurs salles des ventes. "Sur les périodes ou nous étions ouverts, on a une progression des ventes de 10%, globalement, par rapport à la même période de l'année précédente" précise Yves Girard.

Reportage au centre Emmaüs d'Esvres-sur-Indre Copier

Outre les 75 compagnes et compagnons qui vivent à Esvres et Chinon, Emmaüs s'appuie aussi sur plusieurs centaines de bénévoles qui font tourner les cinq autres sites en Indre-et-Loire ou vous pouvez déposer des dons ou acheter des objets récupérés par les compagnons. Ces cinq centres sont à Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Amboise, Tours-nord et Auzouer-en-Touraine.

La vente de vélos se déroule de 10h à 12h, puis de 14h à 17h, au centre Emmaüs d'Esvres-sur-Indre.