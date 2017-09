Tours : la mairie obligée de mettre la main à la poche pour maintenir les bureaux de Poste

Depuis le 21 août dernier, l'agence postale communale du quartier Montjoyeux, à Tours, a ouvert ses portes. Pour les habitants, c'est un soulagement, alors que le bureau de Poste était menacé de disparition. Pour la mairie, en revanche, cette agence représente un coût de 30.000 euros par an.

"On n'a pas le choix, nous devons nous transformer." Lors de l'inauguration de cette 95e agence postale communale du département, Véronique Stangalini, la directrice régionale, annonce la couleur. "On a de moins en moins de plis postaux, donc moins de présence physique dans nos bureaux, on doit donc développer le numérique. Mais on ne ferme jamais les points de contact qu'on a sur le territoire. On les transforme".

La Poste verse 1.000 euros par mois à la ville

Concernant le bureau du quartier Montjoyeux, à Tours, l'objectif était au départ de le transformer en point relais chez un commerçant du quartier. Mais une pétition lancée par un collectif d'habitants du quartier a fini par faire plier La Poste, qui a finalement trouvé un compromis avec la mairie, pour transformer le bureau en agence communale. Cela signifie que c'est la ville qui prend en charge les coûts de l'agence, comme le salaire du personnel ou le local. Le maire de Tours estime la note à 30.000 euros par an. La Poste verse une compensation de 1.000 euros par mois. "La Poste a une logique de développement d'entreprise, à nous de trouver les solutions pour éviter que les services de proximité disparaissent de nos quartiers," explique Serge Babary.

Dans cette agence communale, presque tous les services sont conservés, seule l'activité bancaire n'est plus possible. En revanche une tablette numérique fait son apparition et permet par exemple aux habitants du quartier de consulter le site internet de La Poste, de la CAF ou de Pôle Emploi. Concernant les horaires d'ouverture, cette agence est ouverte le lundi et mardi de 14h30 à 16h45 et le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h15.