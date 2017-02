Indre-et-Loire : êtes-vous prêt à changer de banque ?

Changer de banque devient, en théorie, plus facile à partir de ce lundi. Une disposition de la loi Macron permet de simplifier les démarches pour le consommateur. Mais la CLCV 37 estime qu'il faut rester vigilants sur les frais annexes.

Une disposition de la loi Macron permet de simplifier les démarches pour changer de banque gratuitement. Elles sont effectuées gratuitement par votre nouvel établissement.

Grâce à cette nouvelle loi, les prélèvements ou virements devront être transférés sur votre nouvelle banque dans un délai de 22 jours ouvrés. Les associations de consommateurs parlent d'une réelle avancée, à condition que les banques jouent vraiment le jeu.

Les associations de consommateurs redoutent les éventuels frais infligés par votre ancienne banque lors de votre départ. Frais en cas de rejet de paiement sur le compte cloturé, ou encore frais liés au transfert des comptes d'épargne. C'est 110 euros en moyenne pour un PEL par exemple. Marie-Claude Fourrier de l'association CLCV compte bien faire pression sur le gouvernement pour éviter ces frais annexes qui peuvent dissuader le consommateur de quitter son ancienne banque. Changer d'établissement quand on a un prêt immobilier en cours complique aussi les choses, notamment avec l'hypothèque.

Les français sont surtout attachés à la proximité géographique de l'agence et à la qualité du service. D'où le succès des banques en ligne.

J'ai changé de banque, pour une banque en ligne. C'est beaucoup plus simple et on peut les avoir 24h sur 24. Maintenant dans les agences, ils sont un peu froids. On ne peut plus rien faire au guichet. On ne peut plus rien leur demander. Une habitante de St Cyr-sur-Loire