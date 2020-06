Indre-et-Loire : face à la crise sanitaire, le département annule ses colonies de vacances pour cet été

Le département d'Indre-et-Loire renonce à organiser ses colonies de vacances en 2020. La décision a été prise ce vendredi 05 juin au soir. Les parents vont être avertis dans les jours qui viennent.

La crise de la Covid 19 rend l'organisation bien trop incertaine et le département n'aurait pu accueillir que 300 enfants sur les 640 déjà inscrits avant le confinement. Un choix que ne voulait pas faire Nadège Arnault la vice présidente au département d'Indre et Loire en charge des affaires sociales. "Il était difficile pour le département de devoir choisir quel enfant envoyer en colonie. Pour défavoriser plus l'un que l'autre ou avantager l'un plus que l'autre ? C'était une difficulté pour nous" explique-t-elle. Une décision difficile à prendre explique le département "nous savons que nous pénalisons des enfants qui ont besoin de ces séjours" poursuit Nadège Arnault.

Les précisions concernant le protocole sanitaire demandé par le gouvernement pour les colonies de vacances de cet été n'étant pas encore connues, les délais auraient été trop court pour tout organiser à temps selon le département.

Tous les séjours seront remboursés. Prochain départ en colonies de vacance en 2021, dans le centre de vacance fraîchement rénové de Longeville-sur-mer en Vendée.