Indre-et-Loire : face aux prix élevés de l'essence, l'alternative de l'éthanol

Les prix du carburant sont à un niveau élevé depuis quelques semaines. Une hausse de 12% pour le diesel depuis le début de l'année, de 16% pour le sans-plomb d'après les données du ministère de l'Ecologie. Pour les Tourangeaux qui partent en vacances, ou qui font leurs trajets quotidiens, cela commence à peser sur le portemonnaie. "Là ça fait 37 euros et je n'ai fait que la moitié" constate Marie-hélène, "ça signifie qu'il faut multiplier ça par deux pour avoir un plein. Vous savez, c'est ça qui a fait démarrer les gilets jaunes..." Dans une autre station, Philippe, de retour de vacances, "ne fait pas le plein" de son tout nouveau véhicule diesel, "je suis presque arrivé à la maison et là-bas je prendrai la Twingo qui est un peu plus économique".

La différence de prix entre l'E85 et le sans-plomb est considérable © Radio France - Romain Dézèque

D'autres automobilistes, qui eux roulent au sans-plomb, ont des techniques différentes. "Ils mélangent" constatent Angelica, pompiste à St-Pierre-des-Corps, "du sans-plomb 95 avec de l'éthanol, afin que ça leur revienne moins cher. Ce n'est pas conseillé. On leur dit, mais la plupart estiment que c'est nécessaire…" Il faut dire que le prix de l'éthanol, autour des 60 centimes d'euros le litre, incite à prendre ce risque. Une mixture qui peut néanmoins endommager le moteur, faire tomber les garanties d'assurance ou encore la garantie constructeur.

Les boîtiers de conversion à l'éthanol, la solution idéale ?

Pour faire baisser la note sans risquer la panne, il existe des boîtiers appelés convertisseurs de bioéthanol. Un système légal qui commence à se démocratiser. "Habituellement, on était sur une moyenne de trois, quatre boîtiers par agence, et là depuis près de trois mois, on est passé à une moyenne de cinq, six boîtiers par agence" constate Laurent Matelot, instructeur-opérationnel chez Speedy à Tours. L'installation de ces boîtiers, de la taille d'un gros smartphone, coûte "entre 750 et 1.300 euros" selon le garagiste, qui affirme lui-même gagner une quarantaine d'euros sur son plein d'essence. "Le boîtier est là pour amplifier l'injection, afin de reproduire ce que proposerait du sans-plomb dans le moteur" explique-t-il.

L'État a récemment élargi le parc de véhicules qui peuvent en bénéficier, "la grosse différence, c'est que tous les véhicules anciens d'avant 2006 qui ne pouvaient pas le faire avant le peuvent désormais" précise Laurent Matelot, "il y a quelques exceptions rares en fonction des motorisations mais dans l'ensemble, 80 à 90 % des véhicules construits depuis 2001 peuvent en être équipés". Attention, cette modification doit se faire chez un réparateur agréé par l'État. Il est aussi déconseillé de le faire si votre voiture a plus de 150.000 kms.