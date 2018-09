Veigné, France

Un rapport parlementaire remis ce mardi au gouvernement, propose de rendre l'armement des policiers municipaux obligatoire, "sauf décision motivée du maire", ce qui représenterait un renversement de la règle actuellement en vigueur. L'armement des policiers municipaux, longtemps objet de polémique, s'est généralisé. Selon des données de 2016, 84% des effectifs de police municipale (18.044) sont déjà équipés d'une arme en France, quelle que soit la catégorie (de la bombe lacrymogène au revolver calibre 38).

Une vingtaine de communes d'Indre-et-Loire ont armé leur police municipale

En Indre et Loire, une vingtaine de communes ont équipé leur police municipale. C'est le cas à Veigné, 6.500 habitants, où le maire parle "d'un choix en âme et conscience". Cela fait 2 ans (été 2016) que les 2 policiers municipaux portent à la ceinture un revolver de calibre 38. Mais qui dit être armé ne veut pas forcément dire porter une arme à feu. Jean Pierre Farina est l'un des 2 policiers. Il explique qu'il se pose toujours la question. Faut-il être armé d'un revolver, d'un bâton de défense, d'une bombe lacrymogène ? Peu importe l'essentiel c'est de se sentir rassuré et de rassurer les autres. Après cela reste une volonté municipale et ça dépend des mairies.

Avoir des pistolets, c'est un peu trop pour une petite ville comme Veigné

Sur cette question les habitants sont partagés. Certains estiment que cela permet d'améliorer l'efficacité de la police municipale, d'autres trouvent que l'arme à feu est inutile à Veigné, petite ville. Mais certains habitants estiment aussi que c'est important pour que les policiers puissent se défendre. Dans cette proposition parlementaire, ce qui déplaît au maire de Veigné c'est l'aspect obligatoire sauf décision motivée de la part d'un conseil municipal. Pour Patrick Michaud, si vous le sentez pas ou que votre policier le sent pas de porter une arme, c'est un peu bête de tomber dans un systématisme. _Certains font très bien leur boulot sans arme_. A ce jour à Veigné, les 2 policiers municipaux n'ont pas eu à faire usage de leur arme à feu.