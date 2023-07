Indre-et-Loire : fin de la circulation des bus et tramway à 22H, les 13 et 14 juillet

Le tramway de Tours rentrera au dépôt à 22H, les 13 et 14 juillet 2023, tout comme les bus qui sillonnent la métropole et le reste de l'Indre-et-Loire.

Les transports en commun ne circuleront plus après 22H, demain et après-demain. À Tours, comme partout ailleurs en France, les bus et les tramway rentreront au dépot avant l'heure normale, les 13 et 14 juillet.

C'est une des mesures annoncées aujourd'hui, dans l'espoir d'éviter de nouvelles violences urbaines comme celles qui ont eu lieu il y a deux semaines.

Le ministre de l'Intérieur promet un dispositif de sécurité exceptionnel, avec 130.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 45.000 spécialement équipés pour lutter contre d'éventuels émeutiers.