Indre-et-Loire : forte hausse des tests au Covid-19 avant les fêtes

A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, le nombre de tests au Covid-19 connaît une forte hausse en Indre-et-Loire. En une semaine, le nombre de dépistage à été multiplié par presque 2,5.

En Indre-et-Loire, le nombre de tests au Covid-19 réalisé depuis le début de la semaine connaît une hausse impressionnante. Selon les chiffres communiqués par François Blanchecotte, dirigeant des laboratoires ABO+, 4 519 et 5 071 personnes se sont fait dépister lundi 21 et mardi 22 décembre. C'est presque 2,5 fois plus que la semaine passée.

Une augmentation qui s'explique notamment par les nombreuses réunions de famille qui vont avoir lieu pendant les fêtes. Beaucoup de personnes souhaitent ainsi s'assurer de ne pas être un danger pour leurs proches.