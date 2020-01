Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre rendu public ce jeudi montre que le travail des associations contre le mal logement est toujours d'actualité. 15 millions de personnes sont concernées par la crise du logement. Et 4 millions n'ont pas de logement ou sont carrément mal logées.

Indre-et-Loire: Habitat et Humanisme lutte contre le mal logement

Indre-et-Loire, France

La Fondation Abbé Pierre a rendu public ce jeudi son rapport annuel sur le logement en France. Aujourd'hui quatre millions de personnes n'ont pas de logement ou sont mal-logées, plus d'un million de locataires sont en situation d'impayés de loyers et en 2018 les expulsions locatives ont atteint le chiffre record de plus de 36 000 personnes expulsées, soit une hausse de 2,9%.

Le mal-logement est un problème qui touche bien entendu la Touraine. En Indre-et-Loire, l'association Habitat et Humanisme loge 80 familles ou personnes isolées à faibles ressources dans 65 logement avec des loyers réduits. Habitat et Humanisme ne fait pas du logement d'urgence, elle laisse ce problème être géré par le 115. Elle pratique en revanche l'insertion par le logement, c'est-à-dire qu'elle propose à des personnes seules ou des familles aux faibles ressources un logement stable et durable.

L'association gère une pension de famille de 20 logements, une maison inter-générationnelle de 30 logements, et 15 logements qui lui ont été confiés par des propriétaires. Les loyers n'ont rien à voir avec ceux des bailleurs sociaux.

Nous offrons toujours des logements qui sont conventionnés dans le cadre des APL et donc les locataires auront un différentiel de loyer qui va être extrêmement minime. Cela peut être de l'ordre de 40 ou 50 euros au maximum, selon la surface du logement -Denis Michenaud, le président d'Habitat et Humanisme en Touraine

Les locataires signent non pas un bail mais une convention d'occupation qui peut aller jusqu'à 3 ans. Ici, il n'y a pas d'expulsion, ou alors rarissime

En principe, les expulsions çà n'existe pas. Nous nous arrangeons toujours pour ne pas pratiquer une expulsion mais pour permettre à la personne qui est dans un logement qui ne lui convient plus de passer en douceur à un autre en essayant de l'aider à trouver une solution

Habitat et Humanisme fait accompagner ses locataires par des bénévoles ce qui fait aussi une grande différence avec les bailleurs sociaux. Ils les aident à suivre leur budget, à faire des actes administratifs et à réaliser des démarches pour trouver un emploi.L'association est joignable au 38 rue de la pierre à Tours au 02 47 53 95 75.