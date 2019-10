Indre-et-Loire : hommage ce samedi à 15 résistants fusillés par les nazis au camp du Ruchard

Une cérémonie se déroule ce samedi au camp du Ruchard en hommage aux 15 résistants tués par les nazis sur une route départementale entre Avon-les-Roches et Azay-le-Rideau. La cérémonie début à 15h.

Avon-les-Roches, France

Une cérémonie du souvenir se déroule ce samedi 5 octobre devant la stèle du camp du Ruchard entre Azay-le-Rideau et Avon les Roches. Cette cérémonie commémorera le 77ème anniversaire de la mort de 15 résistants martyrs fusillés par les nazis en mai et octobre 1942. Un hommage sera également rendu aux victimes de 1944 : 33 résistants fusillés, 446 déportés et 61 maquisards morts au combat.

La cérémonie, organisée par le comité de la stèle du camp du ruchard "Mémoires des fusillés et massacrés de Touraine" aura lieu à 15h.