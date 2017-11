Indre-et-Loire : ils vont réduire leur consommation d'énergie pendant 6 mois

C'est ce week-end le lancement du "défi énergie positive famille". En Indre-et-Loire, ils sont 90 à se lancer dans la compétition. Par équipes, les participants devront pendant six mois tout faire pour diminuer chez eux leur consommation d'énergie. L'objectif : - 8 % d'ici avril 2018.

Il s'agit d'un défi nationale, décliné dans chaque région et chaque département. Pour cette compétition 2017/2018, ils sont 90 à se lancer en Indre-et-Loire. Ils ont composé des équipes et sont prêts à démarrer. "On attend toujours que les décisions pour la planète viennent d'en haut mais nous aussi on peut faire du bien à la planète avec des gestes simples. C'est ce qui m'a poussé à m'inscrire cette année", explique Arnaud qui participe pour la première fois.

De grosses économies financières

D'autres pensent avant tout aux économies financières : "Économiser de l'énergie, ça va me faire du bien au porte monnaie.", projette Nathalie. Et pour cause : chaque année, les équipes engagées diminuent en moyenne de 12 % leur consommation d'énergie, ce qui équivaut à une baisse de 200 euros sur les factures.

Du bien à la planète

Mais l'objectif principal pour la majorité des équipes engagées, c'est donc avant tout d'agir à leur échelle pour la protection de la planète. Baisser comme la moyenne des équipes de 12 % sa consommation d'énergie, ça équivaut en moyenne à éviter l'émission de 8000 tonnes de CO2, soit retirer de la circulation 5000 voitures pendant 1 an. Alors pour ça, il va falloir faire attention : "Je vais adopter les bons gestes. Par exemple, éteindre la lumière à chaque fois que je sors d'une pièce, baisser le chauffage quand il n'y en a pas besoin." Certains participent en famille et Léane, cinq ans, comptent bien surveiller ses parents : "Je vais éteindre le robinet à chaque fois que je me brosse les dents, et je le dirai à mes petites soeurs."

Le défi débute officiellement le 1er décembre et se déroule jusqu'au 30 avril. Vous pouvez toujours vous inscrire et vous greffer à une équipe jusqu'au 15 décembre.