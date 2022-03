Indre-et-Loire : Jean-Pierre Pernault, "la lecture d'une France qui ne veut pas mourir" pour Perico Légasse

Conseiller régional et élu à Azay-le-Rideau, le journaliste Perico Legasse salue la mémoire de Jean-Pierre Pernault, ancienne star du 13h de TF1, mort ce mercredi à 71 ans. "C'était la voix de la France qui se bat, la France des valeurs" estime le critique gastronomique.

Le critique gastronomique et rédacteur en chef au magazine Marianne Perico Légasse vit à Azay-le-Rideau

"Je ne serais pas choqué que Jean-Pierre Pernaut entre au Panthéon !" lance le journaliste et critique gastronomique Perico Legasse, quelques minutes après avoir appris le décès de l'ancien présentateur star du JT de 13h de TF1. Elu à la région et conseiller municipal à Azay-le-Rideau, Perico Legasse estime qu'un tel hommage peut être rendu à Jean-Pierre Pernaut "pour tout ce qu'il a représenté et tout le réconfort qu'il a apporté à ces Français qui se battent pour continuer à exister. "

Qu'est ce qu'il a pris comme coups sur la figure !

"Jean-Pierre Pernaut, c'était la voix de la France, la France qui se bat, la France qu'on aime à l'étranger, la France des valeurs, la France de la République, des artisans, des paysans, des campagnes, des terroirs" poursuit l'élu tourangeau. "Mais c'était surtout une lecture d'une France qui ne veut pas mourir. Qu'est ce qu'il a pris comme coups sur la figure ! Parce qu'on avait jugé son journal télévisé réactionnaire, conservateur, poujadiste. L'intelligentsia de gauche le vouait aux gémonies. On doit à Jean-Pierre Pernaut d'avoir porté sur ce média essentiel qu'est la télévision tous les jours, des images, des mots, des émotions."