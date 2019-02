Indre-et-Loire : un numéro vert pour prévenir le suicide des agriculteurs

La Journée départementale de la prévention du suicide est organisée par l'association Vies 37. Cette journée de prévention du suicide permet de s’intéresser à la situation des agriculteurs : depuis les années 1960, le suicide est ainsi devenu la deuxième cause de décès chez les agriculteurs.

Indre-et-Loire, France

Tous les deux jours, un paysan se donne la mort en France.

Depuis les années 1960, le suicide est en effet devenu la deuxième cause de décès chez les agriculteurs.

En 2016, le nombre d'appels à l'aide sur le numéro vert Agri’Ecoute* de prévention du suicide mis en place par la Mutualité sociale agricole (MSA) a été multiplié par deux : 2664 appels contre 1219 en 2015 selon les derniers chiffres à disposition en France.

Depuis 2014, la MSA a créé une cellule spécialisée dans la prévention du suicide dans l'agriculture et depuis cette date, sur les trois départements Berry-Touraine (Indre, Indre-et -Loire et Loir-et-Cher) 151 situations ont été signalées et 35 pour la seule année 2018.

Dans cette cellule, des travailleurs sociaux, des médecins et des psychologues ont été formés pour repérer les assurés en situation de "mal être"

"Les alertes et les réponses sont multiples" explique Amandine Bisiaux, assistante sociale de la MSA : "les personnes en situation de mal-être peuvent nous contacter directement mais on peut aussi avoir des signalements de proches, de conjoints, de voisins ou même de maires de communes."

De l'ouverture des droits à la prise en charge par un psychologue

Une fois la situation repérée, les personnels en charge de cette cellule de prévention du suicide vont aussi bien vérifier que la personne bénéficie de tous ses droits tels que le RSA ou encore la Prime d'Activité. Mais ils peuvent aussi apporter un secours financier jusqu'à la prise en charge d'une dizaine de séances chez un psychologue payées par la MSA, en passant par la mise en place de remplacements sur l'exploitation pour des agriculteurs au bord de l'épuisement ou en grande fatigue.

*02.47.31.62.73 ou une adresse mail : prevention.suicide@berry-touraine.msa.fr