Indre-et-Loire : encore beaucoup de tension dans les mairies pour l'obtention des passeports et cartes d'identité

Indre-et-Loire, France

La situation est toujours aussi tendue dans plusieurs mairies pour obtenir un passeport ou une carte d'identité. A la mairie de Saint-Avertin par exemple, le délai est désormais de 4 mois pour obtenir ces papiers. Le délai est de 3 mois à la mairie de Tours, même chose à Fondettes. Autant dire que si vous avez besoin d'une carte d'identité pour un examen ou une inscription en université en juin, ou un passeport pour un voyage cet été, il faut y penser dès maintenant. Pour faciliter le traitement de votre dossier, il y a quelques conseils à savoir. Tout d'abord vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre mairie pour effectuer la demande de création ou de renouvellement.

La carte des mairies ayant au moins une borne biométrique - Préfecture d'Indre-et-Loire

Il faut savoir qu'en Indre-et-Loire, 22 mairies sont habilitées délivrer ces papiers d'identité, des mairies qui disposent donc des bornes biométriques pour les empreintes (ou DR Dispositif de Recueillement). L'Indre-et-Loire étant classé avant-dernier département français pour la délivrance des passeports et carte d'identité, la Préfecture a transféré 2 bornes biométriques de Tours en zone rurale à Saint-Paterne-Racan et Azay-le-Rideau où la prise de RDV est parfois beaucoup plus rapide.

Ça râle dur dans les mairies - Le maire de Loches Marc Angenault

Mais aller ailleurs n'est pas pas toujours judicieux. C'est le cas de la mairie de Château-Renault, débordée par un afflux de demandes car on vient parfois de 30 à 40 kms pour tenter sa chance. A Loches où le délai dépasse les 2 mois 1/2, les demandes viennent à 75% de l'extérieur et du coup c'est l'embouteillage en mairie. Les deux agents municipaux doivent parfois gérer les tensions. Le maire de Loches Marc Angenault explique que "certaines personnes courent pour le renouvellement des cartes d'identité. Ils font tous les centres et ils craquent. Il y a beaucoup de tension et qui prend ? Ce sont nos agents !".

La ville de Tours, pour réduire les délais, propose elle une prise de RDV en ligne sur son site internet. Il est par ailleurs conseillé de faire une pré-demande en ligne et le jour venu, de ne pas oublier les pièces nécessaires : photo, récapitulatif, et timbre fiscal.