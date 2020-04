Indre-et-Loire : l'agence du tourisme va offrir 60 séjours pour réconforter les héros du quotidien

Ils sont éboueurs, facteurs, agents municipaux, employés de la grande distribution et bien sûr personnels de santé... Ce sont les héros du quotidien. Pour les remercier après la crise, l'agence du tourisme d'Indre-et-Loire compte offrir 60 séjours d'une valeur de 450 euros.

L'agence départementale du Tourisme et les sept offices de Tourisme de Touraine se mobilisent pour offrir un peu de réconfort aux "héros tourangeaux du quotidien".

Pour remercier "les éboueurs, commerçants, facteurs, agents municipaux, employés de la grande distribution, sans oublier les professionnels de la santé..... ces héros qui travaillent sans relâche pour sauver des vies et assurer notre quotidien" précise l'agence, la Touraine s’associe à l’opération nationale, le repos des Héros. Le but est d’offrir 60 séjours en Touraine d’une valeur de 450 €, ainsi que de nombreuses activités/lots dès le 28 avril sur les différents comptes Facebook des offices de Tourisme et de l’ADT.

Il s'agit d'une opération qui s’inscrit dans un plan de promotion de relance touristique plus global qui sera déployé dès la fin du confinement. Les séjours mis en jeu refléteront l’image et les valeurs de la Touraine : art de vivre, gastronomie locale..... Un tirage au sort aura lieu le 15 mai pour déterminer les gagnants du jeu-concours, qui auront jusqu’à décembre 2021 pour les utiliser.