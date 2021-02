Indre-et-Loire : l'aménagement en 2x3 voies de l'A10 se poursuit obligeant la fermeture de certains tronçons

Débutés au printemps 2019 les travaux d'aménagement à 2x3 voies de l'A10 entre les communes de Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine se poursuivent. De lourds travaux qui nécessitent la démolition de certains ponts et la construction de nouveaux. Entre 20h ce mardi soir et 7h ce mercredi matin sur 9 km l'A10 sera fermée dans les deux sens de circulation par Vinci Autoroutes entre les échangeurs de Joué-les-Tours et Monts-Sorigny, les grignoteuses en béton vont détruire l'ouvrage d'art qui enjambe l'autoroute, il sera remplacé au même endroit par un autre pont. Une déviation sera mise en place par la route départementale 910. Ce chantier aura des répercussions sur la bifurcation entre l'A10 et l'A85.

l'A10 fermée aussi cette semaine dans la nuit de jeudi à vendredi matin

Mêmes causes et mêmes effets à Sorigny cette fois où dans la nuit de jeudi à vendrediun petit ouvrage d'art qui enjambe l'A10 va être démoli pour être remplacé. Cette opération nécessite la fermeture de l'A10 sur 30 km toujours entre 20h et 7h cette fois entre Monts-Sorigny et Sainte-Maure-de-Touraine, là aussi une déviation sera mise en place.

Avec la réalisation de ces deux nouveaux ponts Vinci Autoroutes en sera à six sur un total de dix.