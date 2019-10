Indre-et-Loire: à Morand, l'appel de détresse du gérant d'un petit commerce rural

Indre-et-Loire, France

Le gouvernement veut en faire son fer de lance pour revitaliser le monde rural et pourtant ils ferment les uns après les autres. Nous parlons des commerces dans les petits villages. Dernier exemple en date à Cigogné où le commerce a fermé. La communauté de communes Bléré-Val de Cher a décidé de lui donner une nouvelle chance en rachetant le matériel et le mobilier d’exploitation et en devenant propriétaire du fonds de commerce. Encore faut-il, une fois cette relance tentée par les élus, que la population joue le jeu et fasse vivre ce commerce de proximité. La commune de Morand, 337 habitants près de Château Renault, a investi pour sauver L'Evasion, son restaurant et commerce multiservice. Mais le résultat, 3 ans après, n'est pas à la hauteur.

Le restaurant multiservice pourrait se déclarer en faillite en décembre

Aujourd'hui, Morand est en passe de perdre ce seul commerce alimentaire du village. Endetté, sans clientèle, Myriam et Mohammed Hamama, le couple de gérant arrivé là en janvier 2016 annonce qu'il est prêt à jeter l'éponge. Mais cette fois, ce n'est pas qu'une banale disparition d'un commerce en milieu rural, c'est un véritable cri de détresse que pousse Mohammed Hamama, le gérant. Il dénonce le désintérêt des habitants de Morand et le soutien du bout des lèvres du maire de la commune.

Il nous ont aidé avec du blabla, que des paroles! La seule chose qu'ils ont faite, c'est de nous permettre de ne pas payer les deux premiers loyers de 300 euros, mais toutes les assurances ou tous les propriétaires le font maintenant -Mohammed Hamama

La Touraine est un beau pays mais c'est mal habité, a dit Balzac

Le gérant critique aussi le comportement des habitants de Morand qui n'ont pas joué le jeu. Il cite Balzac: "la Touraine est un beau pays mais c'est mal habité", "moi je vis çà tous les jours, monsieur","il n'y a pas une maison à qui on n'a pas rendu service. Nous avons quelques clients qui nous sont restés fidèles et d'autres qui attendent que nous fassions faillite"

Mohammed Hamama lance un avertissement aux candidats à la reprise de petits commerces en milieu rural: surtout n'y allez pas!

Si quelqu'un me demande mon avis, je lui dirai ne t'engage pas! Des fois, ma famille n'a même pas 5 euros dans notre compte! Dans les toutes petites communes, il ne faut pas ouvrir un commerce, jamais de la vie. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre tombe dans le panneau comme nous -Mohammed Hamama

Le maire de Morand qui avait encouragé le couple Hamama à reprendre le restaurant n'a pas souhaité pour l'instant réagir aux propos du gérant.