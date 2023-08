Indre-et-Loire : L’association Météo Centre victime des climatosceptiques

L’association Météo Centre qui supervise un réseau de stations météorologiques autonomes sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire raconte être confrontée, de plus en plus souvent, a du harcèlement sur les réseaux sociaux, venu de climatosceptiques.

Dernier exemple en date, lors d'une observation le 9 août dernier. Un cavum, sorte de "trou circulaire qui perce une couche nuageuse mince" selon l'Organisation mondiale de la météo, a envahi le ciel du Loiret. Si l’événement est rare, il n’est pas inexplicable. Pour Météo Centre , cela arrive environ tous les 5 ans dans la région. Rien de surnaturel, donc, mais une raison suffisante pour les climatosceptiques de pointer du doigt l’association sur les réseaux sociaux. "On a dû bannir près de 200 personnes", confie Olivier Renard, le président de Météo Centre. En cause, des commentaires faisant appel à des théories du complot.

"Les gens nous insultent de collabos"

Pour le président de l’association, le harcèlement sur les réseaux sociaux est presque quotidien. "Dès qu’on a un phénomène que les gens n’ont pas l’habitude de voir, tout de suite des personnes expliquent cela par des complots : les Américains qui manipulent le temps ou des trainés d’avions qui lancent des métaux lourds pour contrôler la population", raconte Olivier Renard.

Mais ce qui choque les adhérents, c’est l’augmentation du nombre de ces commentaires. Face aux centaines de "haters", les deux bénévoles qui s’occupent des réseaux sociaux ne sont plus suffisants. L’association a donc failli stopper l’accès aux commentaires pour ses abonnés. "On a dû fait une publication pour rappeler qu’on n’était pas payé par le gouvernement parce qu’on était aussi traité de collabo !", insiste Olivier Renard.

Florentin Cayrouse (à gauche) et Olivier Renard (à droite) ont installé une station météorologique au château royal d'Amboise - Armand Moreira

Des groupes organisés

La publication faisant état de l'observation d'un cavum a été un événement déclencheur pour Météo Centre. "Maintenant c’est sur chaque publication, on a un commentaire qui remet en doute la canicule ou le réchauffement climatique", explique Olivier Renard. Et la force de frappe de ces comptes souvent anonymes surprend. "Jusqu’ici c’était plutôt des personnes assez isolées. Là on sent bien qu’il y a des organisations Notre publication a même été partagée sur plusieurs comptes de climatosceptiques avérés au niveau international", raconte-t-il. Face à ce harcèlement, l’association a donc dû prendre des mesures. "On a décidé de bannir systématiquement les comptes climatosceptiques".

Météo Centre coordonne plus de 80 stations météorologiques autonomes sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, dont cinq en Indre-et-Loire. Pour ces passionnés, le but est d’obtenir des prévisions météo dans les localités moins couvertes par Météo France et d'observer certains microclimats propres au territoire.