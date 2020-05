Indre-et-Loire: l'école élémentaire de Saint Martin-le-Beau fermée jusqu'au 12 juin pour un cas de Covid 19

Un nouveau cas de Covid dans une école de Touraine. Après le groupe scolaire des Grands Champs à Saint Avertin, après l'école Charles Péguy et le collège Jean-Philippe Rameau à Tours, c'est l'école élémentaire de Saint Martin-le-Beau dans laquelle a été détectée un cas de contamination chez une employée municipale qui travaille à la cantine. Alain Schnel, le maire de Saint Martin-le-Beau, a aussitôt pris un arrêté de fermeture de l'école. Mardi 2 juin, celle-ci devait accueillir une quinzaine d'élèves en plus de la soixantaine qui était rentrée le 11 mai. Elle restera fermée jusqu'au 12 juin.

Le post Face Book du maire - Alain Schnel

Le post du maire sur sa page Facebook: "ce 29 mai en soirée, un cas de Covid-19 a été détecté et confirmé à l'école élémentaire de Saint-Martin-le-Beau. Nous avons immédiatement travaillé avec la préfecture, l'ARS et le rectorat pour prendre les mesures de protection. Le cas détecté et les cas contacts sont et seront placés en quatorzaine. Je signe ce matin un arrêté de fermeture de l'école élémentaire. Nous restons en contact avec les représentants des parents d'élèves. J'invite les Saint-Martinois à partager l'information, à ne pas sur-réagir, à faire attention aux symptômes et à les signaler immédiatement, à maintenir le respect des gestes barrières. Prenez soin de vous et des autres".