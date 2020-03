Indre-et-Loire : L'élan de solidarité d'un village pour aider une famille qui a tout perdu dans un incendie

Mobilisation solidaire importante depuis ce samedi 29 février à Ambillou, au nord ouest de Tours, commune de 1 800 habitants, pour aider une famille qui a tout perdu en quelques heures dans l'incendie de leur maison ce week-end.

Un feu a ravagé un pavillon en pleine nuit un peu après 1 heure du matin, il est parti du toit et s'est généralisé à toute la maison. Heureusement il n'y a pas eu de victime mais Christophe, sa femme Virginie, et leurs deux enfants n'ont plus rien.

Une cagnotte en ligne lancée

Pour les aider un de leur ami Jérôme Haguenier a tout de suite lancé une cagnotte en ligne et interpellé tous les commerçants du petit village pour les soutenir. Tout le monde a joué le jeu comme le raconte selon ce restaurateur : "ça pourrait arriver à tout le monde. C'est des amis dont on est proche donc on essaye de les sortir de tout ça" explique-t-il.

Il ne reste plus que les murs, il n'y a plus de toit, plus de porte, plus de baie vitrée

Il a appris la nouvelle dans son restaurant grâce à des pompiers qui étaient intervenus pour éteindre le feu. "Des voisins se sont occupés de récupérer des meubles et des vêtements (...) Ils sont un peu soulagés", constate Jérôme Haguenier qui explique que le couple est dévasté depuis cet incendie.

"Ils sont hébergés chez des voisins qui habitent juste en face donc ils ont leur maison brûlée sous leurs yeux tous les jours (...) Il ne reste plus que les murs, il n'y a plus de toit, plus de porte, plus de baie vitrée" déplore-t-il.

Des dons de la part d'inconnus

Mais selon lui, beaucoup d'habitants d'Ambillou se sont mobilisés : "Il y a plein de gens qui passent pour leur apporter des paquets de gâteaux par exemple, ça leur fait très chaud au cœur".

Des dons y compris de la part de personnes qu'ils ne connaissent pas, raconte Jérôme Haguenier : "il y a des paysans du coin qu'ils ne connaissent pas et qui sont venus apporter des légumes, de la viande ... etc." Mais il le reconnaît, "cela ne remplacera pas leur maison."